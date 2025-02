Google va vous permettre de retrouver vos appareils connectés avec votre montre

Une vidéo promotionnelle de la Pixel Watch 3 a révélé une fonctionnalité inédite pour les montres connectées : l’arrivée d’une application « Localiser mon appareil », attendue depuis longtemps maintenant.

Diffusée il y a cinq mois lors de la présentation de la montre Pixel Watch 3, la séquence montre brièvement une interface semblable à l’application Find My Device (Localiser mon appareil). On y distingue une carte géographique, l’heure de dernière localisation d’un appareil, un bouton pour déclencher une sonnerie et l’état de la batterie. Bien que non nommée explicitement, cette interface semble conçue spécifiquement pour Wear OS, le système d’exploitation des montres Google.

Jusqu’ici, les utilisateurs de Pixel Watch pouvaient uniquement localiser leur smartphone associé via un raccourci. Cette nouvelle version évoque une extension du service, permettant potentiellement de géolocaliser d’autres appareils compatibles, comme des écouteurs ou des tablettes. Un utilisateur Reddit a d’ailleurs tenté d’installer manuellement l’application Android sur sa montre, mais sans succès.

Vers une gestion centralisée des appareils connectés ?

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Google pour Wear OS. La Pixel Watch 3 intègre déjà des nouveautés comme le contrôle de télévision ou l’accès aux caméras Nest. L’ajout d’une application dédiée à la localisation renforcerait ainsi son écosystème, en harmonie avec les annonces récentes sur le réseau Find My Device étendu aux appareils tiers.

Reste à savoir quand cette fonctionnalité sera déployée. Aucun communiqué officiel n’évoque son développement, mais des mises à jour logicielles, comme les Pixel Feature Drop ou Wear OS 5.1, pourraient l’intégrer. Son arrivée coïnciderait également avec le lancement d’une future génération de montres connectées, attendue pour l’été prochain.

Si Google concrétise ce projet, l’entreprise répondrait à une demande croissante : centraliser la gestion des objets connectés depuis un wearable, sans dépendre d’un smartphone. Un enjeu clé, alors que les utilisateurs possèdent en moyenne six appareils électroniques. La balle est désormais dans le camp de Mountain View pour transformer cet indice visuel en réalité fonctionnelle.