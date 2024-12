ChatGPT sur WhatsApp : voici le numéro à ajouter pour en profiter

Ce sont les 12 jours d’annonces d’OpenAI… OpenAI vient de dévoiler l’intégration de ChatGPT à WhatsApp. Ce n’est pas une première, on peut déjà avoir accès à CoPilot depuis WhatsApp.

L’accès à ChatGPT via WhatsApp se veut d’une simplicité déconcertante.

Il suffit d’ajouter le numéro +1 (800) 242-8478 à ses contacts pour commencer à dialoguer avec l’IA. Il y a quelques compromis importants.

Exit les fonctionnalités avancées comme l’analyse d’images ou les messages vocaux — cette version « light » de ChatGPT se concentre uniquement sur les échanges textuels.

La version déployée sur WhatsApp utilise GPT-4o mini, une variante optimisée du modèle phare d’OpenAI. Si cette version permet de réaliser les tâches basiques comme la traduction ou la génération de texte, elle ne dispose pas d’accès aux informations en temps réel.

