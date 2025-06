Téléchargements automatiques sur WhatsApp : la HD débarque bientôt pour les photos et vidéos

Une nouvelle fonction en test sur WhatsApp permet de choisir la qualité des photos et vidéos téléchargées automatiquement.

La qualité des photos téléchargées sur WhatsApp // Source : Frandroid

Il y a toujours de nouvelles fonctionnalités à aller explorer sur WhatsApp. Celle mise en avant récemment par le site spécialisé WABetaInfo concerne la qualité des photos et vidéos téléchargées automatiquement.

Pour rappel, l’application de messagerie instantanée propose une option permettant de choisir le type de fichiers que vous voulez télécharger directement sur votre smartphone en fonction de votre connexion à Internet (données mobiles, Wi-Fi, itinérance).

Cependant, jusqu’à présent, sur la version stable de l’application, il n’est pas possible de choisir la qualité des photos et vidéos ainsi réceptionnées.

Choisissez la qualité des images téléchargées automatiquement

Toutefois, dans le programme bêta, des utilisateurs et utilisatrices ont accès à un nouveau paramètre dans le menu Stockage et données.

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

En plus de l’option permettant de choisir la qualité des médias envoyés, les bêta-testeurs concernés peuvent voir une nouvelle ligne « Qualité des téléchargements automatiques ».

En cliquant sur celle-ci, ils font apparaître une petite fenêtre demandant de sélectionner « la qualité des photos et des vidéos qui seront automatiquement téléchargées ».

Deux options s’offrent alors :

Qualité standard

Qualité HD.

Cette option permet de choisir la qualité des photos téléchargées automatiquement sur WhatsApp. // Source : WABetaInfo

Vous vous en doutez, la qualité standard compresse les fichiers pour permettre un téléchargement rapide et moins gourmand en données mobiles et en espace de stockage. La qualité HD favorise la bonne restitution des photos et vidéos. Ça prend plus de temps, d’espace et de data.

Double envoi

WABetaInfo en profite pour rappeler que WhatsApp a récemment mis en place un nouveau système lorsqu’une personne envoie un média. « Lorsque les utilisateurs choisissent d’envoyer des médias en qualité HD, leurs appareils génèrent automatiquement une version standard et une version HD du même fichier ». Cette solution est due au fait qu’en raison du chiffrement de bout en bout des discussions, Meta ne peut pas réduire ou modifier la qualité des images une fois qu’elles sont dans les serveurs.

WhatsApp Télécharger gratuitement

Les deux versions sont donc envoyées par l’expéditeur si celui-ci a décidé d’opter pour un envoi en qualité HD. De son côté, le destinataire va enregistrer l’une ou l’autre selon ses paramètres de téléchargement automatique.

Même si le téléchargement automatique est réglé sur Standard, l’utilisateur pourra toujours changer d’avis et accéder à la version HD de la photo ou de la vidéo en la retrouvant dans la discussion correspondante. Il faut simplement qu’elle n’ait pas été supprimée du serveur entre-temps.

À lire aussi :

WhatsApp : à quoi sert le nouveau rond bleu ?

Cette nouvelle fonction se déploie à de plus en plus de personnes en bêta sur la version Android de WhatsApp, mais on ne sait pas quand elle verra le jour pour tout le monde.