Ce nouvel outil Google Photos anime et transforme vos souvenirs grâce à Gemini

Google Photos ajoute deux nouvelles fonctions permettant de transformer une photo en vidéo et de leur donner un style artistique en utilisant Google Gemini.

Google Photos continue d’évoluer en intégrant des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Google annonce que les utilisateurs pourront désormais donner vie à leurs photos en utilisant Google Gemini directement dans l’application Google Photos.

« Transforme » ou « Remix »

Les utilisateurs pourront, grâce à une fonctionnalité optimisée par Veo 2, l’IA vidéo de Google, transformer une photo présente dans leur galerie en courte vidéo de six secondes. Repérée, il y a quelques semaines, on retrouve des fonctionnalités attendues avec les deux commandes « Mouvements subtils » ou « Je me sens chanceux » en revanche pas de traces pour le moment de la commande « Lâchez-vous ».

Aperçu de la fonctionnalité « Photos à vidéo » dans Google Photos // Source : Google

Si la première commande parle pour elle-même, Google dévoile le rendu de la commande « Je me sens chanceux » : l’IA semble dans ce cas précis donner un côté festif à la photo avec des lancers de cotillons.

Google en profite également pour dévoiler la fonction « Remix » qui permettra par exemple de donner le fameux « style Ghibli » observé il y a quelques semaines sur Internet.

Aperçu de la fonction « Remix » dans Google Photos // Source : Google

Toutes ces fonctionnalités seront présentes dans l’application au sein d’un onglet « Créer ».

Une transformation « sécurisée »

Avec le déploiement progressif de ces fonctionnalités, Google souhaite rassurer les utilisateurs sur la sécurité liée à ces images transformées. Conscient qu’elles peuvent être source de confusion, Google indique avoir mis en place un filigrane numérique invisible permettant de prouver que ces images sont bien générées par IA.

Pour le moment réservée aux États-Unis, Google n’a pas encore dévoilé un calendrier de distribution pour le reste du monde. Avec l’AI Act en Europe, on peut s’attendre à devoir patienter le temps que des vérifications sur les données des utilisateurs soient faites pour les utilisateurs du vieux continent.

