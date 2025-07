Google Photos pourra animer vos photos avec cette fonctionnalité

Google Photos vous permettra bientôt de transformer vos photos en vidéo en utilisant l’IA générative.

Après l’application de filtres esthétiques bien connus sur vos photos, Google veut aller plus loin en les animant. Le géant américain serait en train de préparer une nouvelle fonctionnalité, liée à Google Gemini, permettant aux utilisateurs de transformer leurs images fixes en courtes vidéos, le tout d’un simple clic.

Une fonctionnalité en test

Intitulée Remix, cette fonctionnalité a été aperçue dans le code de la version 7.6 de Google Photos. Encore indisponible pour les utilisateurs, elle a néanmoins pu être partiellement activée par les équipes d’Android Authority.

On observe que cette nouvelle interface devrait permettre aux utilisateurs d’animer leurs photos via trois modes : « mouvements subtils », « lâchez-vous », « j’ai de la chance ». Si le premier mode parle de lui-même, les deux suivants restent plus énigmatiques. D’autant plus que Google précise dans l’interface que la fonctionnalité est expérimentale et que les résultats peuvent être inattendus. Google tient peut-être avec sa fonctionnalité, le prochain générateur de slop facile d’utilisation.

Pour aller plus loin

Le pire de ChatGPT : le « slop » qui est en train de pourrir le web

Il faudra néanmoins attendre des tests supplémentaires pour juger de la qualité réelle du rendu, la fonctionnalité n’étant pour le moment pas opérationnelle dans le code de l’application.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.