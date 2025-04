Google Photos : Gemini arrive pour simplifier la gestion de vos photos

Google continue de déployer son intelligence artificielle au sein de ses applications et c’est maintenant au tour de Google Photos d’en profiter.

Google poursuit l’implantation de Gemini au sein de son écosystème. Après avoir débarqué sur Gmail en tant qu’assistant bureautique, c’est au tour de l’application Google Photos de voir arriver ses fonctionnalités centrées sur l’intelligence artificielle.

Google Gemini Télécharger gratuitement

Des recherches facilitées

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

En permettant à Gemini de s’intégrer à Google Photos, les utilisateurs pourront profiter de la recherche multimodale offerte par l’assistant de Google. Ce système permet grâce à une recherche dans un langage naturel de trouver plus facilement ses photos à traverse des commandes simples comme « Trouver mes photos de », « Trouver mes photos de paysages » ou encore en décrivant les lieux où ont été prises les photos où ce qui pourrait apparaître dessus, rapporte Android Police.

Une sortie restreinte

Google précise que cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible qu’à un groupe d’utilisateurs invités localisés aux États-Unis équipés de smartphones Android. Cette nouvelle option ne fonctionne pour l’instant qu’en anglais et nécessite que l’utilisateur ait un compte Google personnel et non un compte Entreprise ou Education.

Google indique déployer progressivement cette fonctionnalité, il faudra donc patienter avant de la voir arriver en Europe.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.