Google Agenda va largement simplifier votre gestion des tâches avec cette nouveauté

Google a annoncé une nouvelle interface pour Google Agenda qui permettra aux utilisateurs de visualiser, en un coup d’oeil, toutes leurs tâches à venir.

Depuis quelques années, Google a fait de Google Agenda son service de prédilection pour la gestion des tâches courantes. En plus des événements classiques, il est en effet possible d’ajouter des tâches spécifiques, qui pourront être récurrentes.

Seulement, jusqu’à présent, il n’était possible de visualiser les tâches, sur la version mobile de Google Agenda, que via la vue d’agenda classique. Les tâches étaient ainsi mélangées avec les autres événements et il pouvait être assez compliqué de s’y retrouver.

Un affichage dédié aux tâches dans Google Agenda

C’est dans ce cadre que Google a annoncé sur son blog, vendredi 22 novembre, une refonte de l’intégration des tâches dans l’application Google Agenda. À l’instar de ce qui est déjà proposé sur la version PC du service, les utilisateurs peuvent désormais choisir d’afficher une vue spécifique pour les tâches.

En lieu et place du calendrier, c’est alors une liste spécifique de tâches qui sera affichée à l’écran. Les tâches sont donc triées en plusieurs onglets, selon les listes de tâches, puis organisées par ordre chronologique.

Cette nouvelle organisation des tâches dans Google Agenda sera déployée dans les prochains jours pour l’ensemble des utilisateurs de Google Agenda. Elle concernera ainsi non seulement les utilisateurs d’un compte Google Workspace en entreprise que les particuliers avec leur simple compte Google personnel.