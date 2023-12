Google Agenda : un changement d’interface bénéfique pour votre productivité

Google Agenda va faciliter le passage d'un évènement à une tâche lors de la création d'une entrée dans votre calendrier. Une mise à jour bien pratique au quotidien.

On apprécie toujours quand les applications que nous utilisons tous les jours sur notre smartphone deviennent plus pratiques à utiliser. C’est le cas de Google Agenda qui va recevoir une petite mise à jour de son interface qu’on s’étonne de ne pas avoir reçue plus tôt.

L’application va vous permettre de passer plus facilement d’un évènement à une tâche, alors que l’opération était inutilement fastidieuse jusqu’à maintenant.

Transformer un évènement en une tâche rapidement

Google Agenda vous permet de créer deux principaux types d’entrées dans votre calendrier : un évènement et une tâche. Si les deux vont dans votre agenda, la tâche s’inscrit en plus dans votre to-do list au sein de l’application Google Tasks.

Jusqu’à maintenant, si vous vouliez passer de l’un à l’autre lors de la création, vous deviez revenir en arrière et cliquer à nouveau sur le bouton « + » en bas à droite de l’application, y compris quand l’entrée était déjà créée dans votre agenda.

Désormais (via 9to5Google), Google Agenda vous offrira le choix entre un Évènement et une Tâche dans la fenêtre de création et vous permettra même de changer ce paramètre si l’entrée a déjà été ajoutée.

Source : 9to5Google 9to5Google 9to5Google

De plus, toutes les informations que vous avez pu saisir, comme le titre, la date et les différentes métadonnées vous rester quand vous passerez de l’un à l’autre, ce qui n’était jusqu’à maintenant pas possible.

Cela peut sembler sommaire, mais c’est ce type de mise à jour d’interface qui améliore petit à petit le quotidien de millions d’utilisateurs qui utilisent Google Agenda quotidiennement.

Cette mise à jour v2023.48.0 de l’application devrait arriver sous peu sur Google Play.

