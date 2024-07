Gmail : vous pouvez maintenant résumer vos mails avec Google Gemini

Après les suggestions de réponse aux mails, l'intelligence artificielle de Google va plus loin et vous permet de résumer des conversations.

Il devient parfois difficile de suivre nos échanges par mails, surtout lorsque ceux-ci dépassent six ou sept messages. Heureusement, Gemini, l’intelligence artificielle de Google, propose une solution pour remédier à ce problème sur Gmail.

Ne plus perdre le fil

Jusqu’à présent, Google vous proposait des réponses pré-construites pour vos e-mails ; désormais, grâce à l’intelligence artificielle, la firme de Mountain View va plus loin et vous propose non seulement des exemples de réponses avec la fonction « Aidez-moi à écrire », mais aussi des résumés de vos fils de conversations. Le site 9to5Google a pu tester la fonctionnalité et indique que l’option peut apparaître s’il y a au moins deux réponses de données.

L’assistant semble pour le moment axé uniquement sur le résumé de conversations. Dommage si on a l’habitude de recevoir de multiples newsletters et que l’on aimerait en avoir un condensé.

Un assistant bureautique

Google Gemini dans sa version 1.5 Pro se présente comme un véritable assistant de travail. Il est aujourd’hui capable de résumer un fil de discussion, de suggérer des réponses à des courriels, vous aide à rédiger un e-mail, et peut même de répondre à vos questions en recherchant des informations spécifiques dans vos e-mails ou vos fichiers Google Drive. Google Gemini se positionne donc sur le marché du travail au même titre que Copilot qui intègre ChatGPT ou encore Claude développé par Anthropic qui possède déjà des fonctionnalités de travail collaboratif spécifiquement conçu pour améliorer la productivité au bureau.

Si vous souhaitez l’essayer, Gemini Advanced est déjà disponible en France depuis la mi-mai pour un prix de 21,99 euros par mois. Au-delà de ses fonctionnalités pour Gmail, l’intelligence artificielle de Google vous permet d’obtenir des résumés de vos documents PDF, mais aussi d’importer vos feuilles de calculs type Excel pour obtenir plus rapidement des graphiques.