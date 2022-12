Vous désirez créer un compte Gmail ? Difficile de vous le déconseiller, car il vous ouvre la porte à de nombreux services gratuits, en plus de l’adresse mail. Ensuite, il est indispensable pour profiter pleinement des capacités de son smartphone Android. Suivez donc notre tutoriel « Comment créer un compte Gmail ? » pour une inscription sans accroc à l’univers Google.

Gmail est plus qu’un service de boîte mail, il est l’une des références et donne accès à toute une série de services. On peut par exemple citer les 15 Go d’espace de stockage sur Google Drive, la sauvegarde de vos photos dans Google Photos ou la suite bureautique Google Docs. De plus, une adresse Gmail est indispensable pour profiter de toutes les possibilités de votre smartphone Android.

Comment créer un compte Gmail ?

Pour commencer, rendez-vous sur l’adresse suivante : https://www.gmail.com.

Ensuite, cliquez sur le bouton Créer un compte en bas à droite de la page. Choisissez le type de compte que vous souhaitez créer.

Entrez votre Prénom et Nom , puis le Nom d’utilisateur qui sera utilisé pour votre adresse Gmail.

et , puis le qui sera utilisé pour votre adresse Gmail. Vous pouvez maintenant entrer un Mot de passe , le confirmer et terminer en cliquant sur Suivant .

, le confirmer et terminer en cliquant sur . Si le nom d’utilisateur que vous avez défini est déjà utilisé, Google vous demandera de le modifier. Pour vous y aider, il vous suggérera des noms d’utilisateurs disponibles.

La page suivante vous demande d’entrer un numéro de téléphone, votre date de naissance et votre genre.

Les informations complémentaires ne sont pas obligatoires, vous ne les donnez que si vous le désirez.

Ceci fait, cliquez sur Suivant et, sur la page qui suit, appuyez sur Envoyer. Vous recevrez un code de vérification par SMS que vous devrez entrer dans la section Saisissez le code de validation.

La page suivante vous demande si vous souhaitez lier votre compte Gmail, au numéro de téléphone que vous avez utilisé pour confirmer votre inscription. Faites votre choix entre Ignorer et Oui, j’accepte.

Vous devez ensuite choisir vos paramètres de personnalisation. Optez pour la Personnalisation manuelle pour avoir accès au maximum d’options. Vous pourrez toujours revenir dessus plus tard en accédant à votre compte Google. Autre possibilité : demander à la fin du processus un rappel occasionnel pour que vous consultiez ces paramètres. Cochez bien la case Rappels concernant les règles de confidentialité.

Dernière étape : validez les Règles de confidentialité et conditions d’utilisation en cliquant sur « J’accepte ».

Votre boîte mail est maintenant fonctionnelle, vous n’avez plus qu’à l’utiliser. Notez en haut à droite de la fenêtre Gmail, juste à gauche de votre portrait, le bouton Applications Google, à gauche de votre photo de profil. Cliquez dessus pour accéder directement à l’ensemble des services allant de YouTube, à Analytics, en passant par Maps, Google Play et Google Drive.

