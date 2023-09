Gmail : voici comment retrouver un mot de passe perdu

Vous avez perdu votre mot de passe Gmail ? Il est possible de récupérer son accès en quelques étapes simples en cas d'oubli ou de besoin de sécurité renforcée.

En fonction de vos activités personnelles ou professionnelles, les mots de passe des services que vous utilisez au quotidien sont sans doute les plus précieux que vous possédez. C’est d’autant plus le cas pour des services comme Google où les activités sont centralisées (Chrome, Meet, Drive, Agenda, Maps, etc.) et plus particulièrement Gmail qui constitue le cœur de votre espace personnel et de travail.

Imaginez donc l’angoisse de perdre par inadvertance ou par contrainte le précieux mot de passe ? Il existe d’ailleurs une multitude de raisons pour lesquels vous auriez perdu un mot de passe, aussi précieux soit-il, en dehors du simple oublie. Vous pourriez tout simplement avoir envie de changer de mot de passe pour renforcer la sécurité de votre compte Gmail suite à une suspicion de piratage. On peut aussi penser au fait que vous auriez perdu un appareil mobile avec lequel vous accédiez à votre compte Gmail et que changer votre mot de passe pour protéger votre compte serait judicieux, voire essentiel.

Il faut cependant savoir que Google ne permet pas de récupérer un ancien mot de passe une fois perdu. Dans tous les cas, si vous possédez l’adresse du compte, Google vous demandera toujours de renseigner un nouveau mot de passe pour écraser l’ancien.

Comment récupérer un mot de passe Gmail ?

Voici les étapes à suivre pour retrouver votre compte. Vous pourrez ainsi réutiliser l’ensemble des services Google, dont Gmail.

Cliquez sur ce lien depuis un navigateur internet.

Renseignez l’adresse mail concernée par la perte de mot passe.

Renseignez ensuite le dernier mot de passe dont vous avez le souvenir, même si ce n’est pas le boFn.

Vous devez alors renseigner le code de validation que Google vous envoie par SMS (si vous avez indiqué un numéro de téléphone pour la récupération de votre compte) ou un mail sur une adresse mail associée. Par SMS, le code de validation comprend 6 chiffres et commence par G-.

Vous êtes ensuite invité à renseigner un nouveau mot de passe. Veillez à le sécuriser au maximum, de préférence avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole.

Comment retrouver son accès à Gmail sans changer un mot de passe perdu ?

Comme vu plus haut, cette manipulation est en général impossible. Dans le meilleur des cas, il est possible que celui-ci ait été sauvegardé dans un gestionnaire de mot de passe, soit directement intégré à un navigateur, soit par un logiciel tiers comme Dashlane ou 1Password.

Dans le cas où vous n’en auriez pas utilisé, il existe des logiciels comme un certain Google Password Decrypter (sur Windows uniquement) qui se servent d’une multitude de techniques pour retrouver les mots de passe stockés et les restituer ensuite à leurs propriétaires. Dans tous les cas, nous vous conseillons tout d’abord de suivre la procédure officielle de Google pour récupérer votre compte Gmail en générant un nouveau mot de passe.

