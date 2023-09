Gmail : comment paramétrer un message d’absence

Vous n'êtes pas au bureau ou tout simplement en vacances et vous souhaitez le faire savoir à vos collègues ou vos connaissances ? Gmail permet de facilement programmer un message d'absence. Voici comment faire.

Pour les personnes peinant à décrocher du travail ou qui ont l’angoisse de ne pas pouvoir répondre à des messages professionnels ou personnels, une simple manipulation sur votre messagerie Gmail peut vous éviter les angoisses et les tracas.

Cette dernière consiste simplement à paramétrer une réponse automatique lorsqu’un de vos contacts vous envoie un message et que vous n’êtes pas en mesure d’y répondre. Ce message peut prendre plusieurs formes en fonction de vos indisponibilités. On pense notamment au fait d’avertir d’une absence liée à des congés ou une absence temporaire.

Mais cela peut prendre d’autres formes comme le fait de mieux gérer sa charge de travail en avertissant les expéditeurs d’un retard pris dans le traitement de vos emails et que vous reviendrez vers eux dès que possible. Vous pouvez également utiliser des réponses automatiques pour orienter les expéditeurs vers d’autres personnes ou ressources en cas d’urgence ou de besoin immédiat, ce qui peut vous aider à gérer efficacement les demandes. Enfin, et on y pense finalement assez peu, il est parfois nécessaire de protéger votre vie privée en limitant la communication avec certaines personnes ou en filtrant les emails non sollicités. Un message d’absence peut servir de barrière temporaire pour empêcher certains expéditeurs de vous contacter.

Voici donc la marche à suivre pour paramétrer un message d’absence automatique sur votre boite Gmail.

Comment paramétrer un message automatique d’absence (ou autre) sur votre boite Gmail ?

Sur navigateur

Ouvrez Gmail et connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur Paramètres en haut à droite (roue crantée) puis sur Voir tous les paramètres.

Dans l’onglet Général , faites défiler la page jusqu’à Réponse automatique puis sélectionnez Réponse automatique activée .

, faites défiler la page jusqu’à puis sélectionnez . Sélectionnez les dates de début d’activation de votre mail automatique et de prise de fin.

Renseignez l’objet de votre mail automatique ainsi que son contenu. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez.

Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications, en bas de la page.

Notez que si vous désirez envoyer la réponse automatique uniquement à vos contacts ou votre domaine de travail, vous pouvez cocher la case située en dessous. Notez aussi que votre signature Gmail s’affiche également en bas de la réponse automatique si vous l’avez définie au préalable.

Sur mobile

Ouvrez l’application Gmail connectée à votre compte.

Appuyez sur le menu en forme de trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu latéral. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres.

Sélectionnez le compte dont vous souhaitez paramétrer le message automatique.

Faites défiler la page jusqu’à arriver à l’option Réponse automatique.

Activer l’option, sélectionnez la date de début et la date de fin du message, puis rédigez votre message. Notez que la signature ne sera pas prise en compte depuis l’application.

Validez en appuyant sur OK pour enregistrer.

