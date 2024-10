Motorola veut optimiser votre vie avec son chatbot qui analyse votre environnement

Motorola avance ses pions avec sa solution Moto AI et son nouvel assistant intelligent qui s’implique réellement.

Motorola a dévoilé de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle lors de l’évènement Lenovo Tech World 2024 et notamment son propre chatbot.

À l’instar de Gemini Live, désormais disponible en français, il peut converser avec son utilisateur de manière fluide, mais va plus loin encore.

Alimenté par des LLM, il est actuellement encore en phase expérimentale. Il combine les grands modèles d’action avec la propre IA de Motorola.

Moto AI se servira de votre environnement

Parmi ses capacités, on retient notamment la possibilité qui lui est laissée d’analyser l’environnement du smartphone. En ayant accès à la localisation, cela lui permet de pousser plus avant ses capacités. En lui demandant « commande-moi un americano glacé », il va chercher l’établissement le plus proche et passer commande de lui-même, vous avertissant lorsqu’elle sera prête. Même son de cloche pour la commande d’un Uber, comme l’a démontré Motorola.

Des exemples qui donne de vrais cas d’usage très pratiques au quotidien. Surtout, le chatbot de Motorola pourra apprendre de vos habitudes, personnaliser ses réponses en fonction et proposer des initiatives.

Un véritable assistant intelligent qui pourrait aider à optimiser son temps, notamment. Motorola va plus loin que Google et son Gemini puisque ce dernier se cantonne à pouvoir analyser ce qui est affiché à l’écran. Cependant, la solution de Motorola est au stade de concept et on ne sait pas quand elle sera déployée ni sur quels appareils.

Les nouvelles fonctions qui arrivent chez Motorola

Motorola a aussi détaillé des fonctions précédemment annoncées :

Catch Me Up qui résume les notifications et les hiérarchise en fonction de leur importance.

Pay Attention qui résume les enregistrements et transcriptions.

Remember This qui agit comme Pixel Screenshots et permet d’analyser les captures d’écran pour les retrouver facilement ultérieurement.

Ces fonctions seront dans la bêta de Hello UI qui sera proposée sur invitation d’ici la fin de l’année.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Motorola choisir en 2024 : la sélection de la rédaction