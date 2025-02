Gboard : ces nouvelles commandes vocales vont changer votre façon d’écrire

Repérées dans le code-source de la dernière version bêta de Gboard, de nouvelles commandes vocales permettront de reformuler du texte sur certains smartphones de la gamme des Google Pixel.

D’après le média Android Authority, Google s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour pour son module de clavier Gboard. Utilisé sur les smartphones pour saisir du texte, le mode intégré de dictée vocale devrait bientôt recevoir une amélioration de taille.

Reformuler du texte avec une commande vocale

D’après le site anglophone, qui décortique régulièrement certains fichiers de code-source d’applications Android, Google s’attèlerait à améliorer l’édition vocale d’un texte. Actuellement, les utilisateurs en possession d’un smartphone Google Pixel 6 (ou modèle ultérieur) animé sous Android 12 (ou version ultérieure) peuvent dicter un texte et exécuter certaines commandes à la voix :

Supprimer le dernier mot ;

Effacer la dernière phrase ;

Effacer tout le texte ;

Sauter au champ suivant d’un formulaire à remplir ;

Ajouter un émoji ;

Arrêter la saisie vocale.

Les possesseurs d’un smartphone Google Pixel 8 ou Pixel 8 Pro et modèles ultérieurs peuvent également corriger l’orthographe d’un texte via le mode vocal, à condition de résider aux États-Unis et d’utiliser la langue de Shakespeare.

Cette fonctionnalité de correction devrait bientôt évoluer. En effet, Google travaillerait sur de nouvelles possibilités, dont :

Réécrire le message de façon différente ;

Reformuler le message dans un ton professionnel ;

Rédiger le message dans un ton plus amical ;

Transformer le message avec des émojis ;

Ajouter de la longueur au message avec plus de détails.

En somme, ce sont de nouvelles possibilités de réécriture d’un texte saisit via Gboard qui devraient voir le jour prochainement. Si ces ajouts sont actuellement visibles dans la dernière version bêta de l’application (version 15.0.03.727871796), ils ne sont pour autant pas encore mis en service.