Google Messages déploie une nouvelle façon de répondre aux images

Google continue d’enrichir son application Messages avec une fonctionnalité prometteuse : la possibilité de créer des fils de discussion autour des images partagées.

Une nouveauté découverte par Android Authority dans le code de la dernière mise à jour bêta pourrait transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les contenus multimédias. L’analyse de la version messages.android_20250115_03_RC00.phone.openbeta_dynamic révèle un système permettant de commenter directement les photos et vidéos partagées dans une conversation.

En tapant sur une image, les utilisateurs accéderaient à une nouvelle interface présentant des options enrichies en bas de l’écran. Cela pourrait s’avérer bien pratique, surtout si vous envoyez régulièrement des images à vos amis.

Google Messages se met à jour avec des nouveautés

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités qui ont été repérées, on trouve la possibilité d’ajouter des réactions émoji directement depuis cette vue, sans avoir à maintenir le doigt appuyé sur le média dans la conversation principale. Plus intéressant encore, une icône de conversation dans le coin inférieur gauche permettrait d’accéder à un fil de commentaires dédié à l’image.

Le protocole RCS a considérablement évolué ces derniers mois, en permettant par exemple le partage d’images en haute définition et l’ajout de réactions émoji. L’année dernière, l’adoption du RCS par Apple pour les iPhone a marqué une étape importante dans la réduction du fossé entre les utilisateurs Android et iOS, même si ceux-ci ne fonctionnent pas exactement comme on pouvait l’espérer chez Apple.

Cependant, la fonction étant encore en développement, son interface et son fonctionnement pourraient évoluer avant un éventuel déploiement public. Les tests actuels révèlent notamment quelques limitations dans l’interaction avec Gemini concernant les questions contextuelles liées aux réponses sur les médias.

Google tente probablement de moderniser l’expérience de messagerie sur son application, alors que les réseaux sociaux sont de plus en plus privilégiés pour rester en contact avec ses proches. Si la date de déploiement reste inconnue, cette fonctionnalité pourrait enrichir significativement les conversations en permettant des échanges plus structurés autour des contenus visuels partagés.

