Vous devriez pouvoir envoyer plus sereinement vos images avec Google Messages

Une prochaine mise à jour de Google Messages devrait permettre l'envoi d'images avec une meilleure résolution.

Le RCS, Rich Communications Services ou service de communications riches est le successeur du SMS. Ce service longtemps mis en avant par Google commence à s’implanter chez de nombreux constructeurs. Cependant, Google Messages, le service de messagerie RCS de Google, est lui à la traîne et présente un défaut majeur concernant l’envoi de fichiers photos.

Une mise à jour nécessaire

L’arrivée de la technologie RCS a été vue comme une aubaine pour l’envoi de données et la sécurité de nos messages, faisant ainsi face à de nouvelles applications de messageries comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Pour les utilisateurs d’Android, bon nombre utilisent le système RCS via Google Messages qui à la fâcheuse tendance de redimensionner et compresser les images à l’excès. Les équipes d’Android Authority ont pu faire des tests pour se rendre compte de la compression. Il en ressort que Google Messages réduit une image de 50 MP, 6 Mo à seulement 1,9 MP, 147 Ko. l’ombre de lui-même.

Un problème inhérent à Google Messages

Android Authority à procéder à d’autres tests et l’envoi de photos via d’autres services de messageries utilisant le RCS. En résulte que Samsung Messages prend en charge l’envoi de photos dans leur taille original. Apple de son côté recompresse les images depuis les iPhone, mais en conserve la résolution et la qualité. L’application de Google présente une option permettant d’envoyer plus rapidement certaines images et d’en contrôler le redimensionnement malheureusement les équipes d’Android Authority ont constaté que cela n’avait que peu d’effets et la qualité des photos s’en retrouve toujours extrêmement réduite.

Leurs équipes ont pu se pencher sur le code de l’application et ont trouvé dans une nouvelle version de celle-ci une option qui pourrait corriger tout ceci. L’option nommée « bugle.enable_différent_rcs_image_compression_settings » semble indiquer que Google travaille bien sur le problème de transfert de photos RCS.

Il n’y a pas de date de sortie pour cette mise à jour de Google Messages, si vous souhaitez profiter au mieux de ce nouveau protocole, il faut pour le moment se tourner vers un autre système de messagerie. La firme de Mountain View n’est pas la seule à mettre le paquet sur le système RCS. 2024, marque l’arrivée du protocole du côté de chez Apple. La firme à la pomme devrait déployer son système à l’automne, bien que certaines fonctionnalités ne semblent pas encore être au rendez-vous.