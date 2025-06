L’astuce pénible de YouTube pour vous faire supprimer votre bloqueur de publicités

Google continue à sévir contre les utilisateurs de bloqueurs de pub en déployant une fonctionnalité ralentissant la lecture des vidéos.

Source : Unsplash / Christian Wiedige

YouTube ne veut pas que vous utilisiez de bloqueurs de publicités. Après les publicités d’une heure qu’on ne peut pas passer et les nouvelles stratégies pour les rendre moins pénibles, Google continue à déployer une stratégie pour dissuader ceux qui continuent à en utiliser et a mis en place une astuce particulièrement agaçante pour y parvenir, indique Android Central.

Ralentir l’expérience

De nombreux utilisateurs sur Reddit ont rapporté que YouTube « limiterait » leur expérience de visionnage avec l’apparition d’un bouton « Interruptions ? Découvrez pourquoi ». Les utilisateurs qui cliquent sont alors renvoyés vers une page d’assistance de Google indiquant que certaines extensions peuvent être à l’origine des blocages et des interruptions comme les bloqueurs de publicités.

Plus contraignant, d’autres utilisateurs ont, eux, remarqué que le lancement d’une vidéo pouvait prendre plusieurs secondes, les laissant devant un écran noir, comme si le lecteur préchargeait la fameuse publicité. Une stratégie qui est loin d’être une première pour YouTube. En 2024, la plateforme ralentissait déjà l’expérience des utilisateurs d’Adblock.

Lors de nos tests, si nous avons pu observer le message de prévention, nous avons néanmoins été confrontés à cette lecture ralentie avec la présence d’un écran noir. Contacté par Android Central, YouTube n’a pour le moment pas commenté la situation.

Si l’abonnement à YouTube Premium semble de plus en plus nécessaire pour échapper aux publicités, toujours plus nombreuses, il faudra néanmoins se délester de 12,99 euros par mois.

