Face à TikTok, YouTube veut vraiment vous faire aimer les Shorts quitte à les imposer

Frontalement concurrencé par TikTok et ses vidéos courtes, TikTok a depuis longtemps répliqué avec ses « Shorts » que le service va désormais mettre très en avant sur son application pour télé. Que ça plaise ou non.

Crédit : Google

Que vous regardiez des Shorts ou non, Google veut vous rappeler qu’ils existent. Dans une récente mise à jour de son application YouTube pour Android TV, Apple TV et de nombreuses autres plateformes, l’entreprise a assuré une place de choix à ces vidéos courtes.

Si ce format était jusque là noyé dans le flux des abonnements, il aura désormais une place bien à lui tout en haut de l’écran note 9to5Google.

Des Shorts qui prennent de la place

Cela signifie que les vidéos longs formats et les Shorts ne seront plus mélangés dans un seul et même flux, pratique pour celles et ceux qui souhaitent que leurs abonnements soient bien rangés. Mais la place laissée aux vidéos courtes ne laisse que peu de doute sur les intentions de Google.

En effet, les Shorts sont désormais la toute première catégorie affichée dans l’onglet « Abonnements ». Le format vertical de ces vidéos signifie en plus que les contenus « classiques » seront poussés en dessous de la ligne de flottaison, obligeant les spectateurs et spectatrices à scroller pour y accéder. Pas nécessaire d’aller fouiller dans les paramètres, aucune option n’existe pour désactiver ce changement.

Crédit : Capture d’écran YouTube

Si les amateurs et amatrices de vidéos courtes n’y verront sans doute pas de problème, celles et ceux qui cherchent à y échapper ne le pourront plus. Si les Shorts sont adaptés à l’écran de smartphone, sur une télévision malheureusement, le format vertical jure d’autant plus avec le ratio 16:9 traditionnel.

Guerre contre TikTok

Google n’a jamais caché son ambition d’imposer les Shorts comme un concurrent de TikTok et avec YouTube Google a à disposition la première plateforme de streaming au monde pour y arriver. Quitte à les imposer de manière un peu agressive partout où il peut.

Pour aller plus loin

TikTok : jusqu’à 10 minutes par vidéo pour mieux concurrencer YouTube

Fort heureusement, seuls les Shorts venant de chaînes auxquelles l’utilisateur ou l’utilisatrice est abonné apparaîtront dans cette nouvelle place de choix. De quoi faire passer un peu plus facilement la pilule tout de même.

YouTube Télécharger gratuitement

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.