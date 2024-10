Comment Google muscle YouTube Shorts pour concurrencer TikTok

YouTube va transformer en profondeur son expérience Shorts pensée pour concurrencer TikTok. La limite va notamment passer à 3 minutes par vidéos.

YouTube renoue avec ses habitudes d’antan. Comme l’a remarqué Techcrunch, la plateforme vidéo de Google va permettre aux créateurs et créatrices de poster des « Shorts » allant jusqu’à 3 minutes, contre 1 auparavant. Une manière de scinder encore un peu plus l’expérience entre les vidéos longs formats désormais omniprésentes sur la plateforme et les vidéos courtes ultra-populaires.

Le changement interviendra à partir du 15 octobre prochain et ne concernera bien évidemment que les contenus mis en ligne à partir de cette date. Les vidéos de 3 minutes postés sur le YouTube « classique » resteront dans leur format habituel. Les vidéos « carrées ou verticales de 3 minutes ou moins » pourront simplement apparaître dans le flux Shorts si le ou la vidéaste en décide ainsi.

À l’assaut de TikTok

Pour Google, ce changement (de taille tout de même puisque les shorts pourront être jusqu’à 3 fois plus long qu’avant) vise à concurrencer TikTok encore un peu plus frontalement. La plateforme chinoise permet en effet de poster des vidéos allant jusqu’à 10 minutes désormais. Côté créateur et créatrice de contenus, cela devrait offrir un peu plus de tranquillité d’esprit avec un format qui se rapproche désormais de celui de TikTok.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule fonctionnalité « emprunté » par YouTube à TikTok. Un bouton « Remix » va bientôt faire son apparition et permettra de copier le montage et les effets d’une autre vidéo. Une idée très proche de « CapCut » qui permet de faire la même chose sur TikTok. Selon Google, cela devrait permettre aux vidéastes de plus facilement « suivre les dernières tendances, d’associer vos vidéos aux morceaux les plus populaires du moment, le tout en rajoutant votre petite touche personnelle ».

Nouvelle interface et nouvelles fonctionnalités

Enfin, l’interface des Shorts va être revue et améliorée pour « permettre aux créateurs et créatrices d’occuper le devant de la scène ». Concrètement, cela se traduira par une interface moins chargée et une place plus importante donnée aux vidéos en elle-même.

YouTube : pourquoi vos créateurs préférés risquent de poster encore plus de Shorts

Et si vous êtes allergique aux Shorts, bonne nouvelle aussi, Google va vous offrir un bouton permettant d’en « voir moins » sur votre flux et sur votre page d’accueil. À noter néanmoins que ce bouton n’agira que de manière « temporaire ». Google veut vraiment vous faire aimer les Shorts.

