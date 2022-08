YouTube vous permet de créer des Shorts à partir de vos vidéos déjà publiées

YouTube permet désormais aux créateurs de mettre en ligne des Shorts simplement en publiant et en éditant une vidéo déjà mise en ligne sur la plateforme.

Depuis plusieurs mois, YouTube cherche à mettre en avant ses Shorts, des vidéos au format plus court et vertical avec un système de défilement par glissement sur le smartphone. À l’instar de Facebook et d’Instagram avec leurs Reels, il s’agit assez clairement d’une réponse à la croissance impressionnante de TikTok depuis plus de deux ans.

Seulement, si YouTube permettait de mettre en ligne ses Shorts pour les mettre largement en avant sur sa plateforme, la procédure était plutôt classique. Il fallait en effet pour les utilisateurs mettre en ligne une vidéo directement depuis l’application YouTube Studio, comme s’il s’agissait d’une vidéo classique. Désormais, la plateforme cherche à capitaliser davantage sur ses créateurs, également habitués à mettre en ligne des vidéos plus longues.

Comme le rapporte le site américain The Verge, YouTube permet désormais aux créateurs de mettre en ligne un Short à partir d’une vidéo classique. Après avoir mis en ligne une longue vidéo, ils pourront ainsi l’éditer directement depuis l’interface de navigation pour transformer une partie de leur vidéo en Short. Cette fonctionnalité sera ainsi intégrée directement au sein des options de montage déjà proposées par YouTube, au même titre que le changement de musique ou les fonds verts.

Concrètement, au même titre que la fonction « Extrait » proposée depuis quelques mois et inspirée cette fois de Twitch, la fonction « edit into a Short » (monter comme un Short), va permettre de récupérer une partie de la vidéo et de la monter directement au sein de l’application YouTube en y ajoutant des annotations ou des filtres. On imagine qu’il peut s’agir d’un bon moyen pour les vidéastes de proposer une version plus courte de leurs vidéos déjà mises en ligne sur la plateforme, ou d’un moyen de créer rapidement un teaser pour une vidéo déjà mise en ligne mais programmée pour une visibilité publique quelques jours ou heures plus tard.

Une fonction proposée pour l’instant uniquement sur iOS et Android

Sur son site annonçant le déploiement de cette fonctionnalité, YouTube livre par ailleurs quelques informations supplémentaires. Le montage d’une vidéo en Short sera ainsi limité à un maximum de 60 secondes tandis que les utilisateurs pourront également ajouter d’autres extraits de vidéo s’ils sélectionnent un extrait de moins de 60 secondes sur la vidéo initiale. Enfin, la fonctionnalité n’est, dans un premier temps, déployée que l’application YouTube sur smartphone, qu’il s’agisse de la version Android ou de la version iOS.