YouTube Shorts arrive pour tous en France avec des nouvelles fonctionnalités dans sa besace

Google va déployer YouTube Shorts en version bêta pour tous les utilisateurs français à partir du 14 juillet 2021. De nouvelles options comme « Remix » feront aussi leur apparition.

En présentant YouTube Shorts en septembre 2020, Google déclarait la guerre à TikTok. Ce nouveau format permet en effet de créer des courtes vidéos, éditées, montées puis publiées à partir d’un smartphone. Autant le dire : il y avait comme un air de ressemblance avec le réseau social du géant chinois ByteDance.

Depuis, YouTube Shorts a petit à petit fait son apparition sur nos appareils mobiles, mais uniquement en version bêta. D’ailleurs, tous les utilisateurs n’y avaient pas accès : à la rédaction, certains collègues munis d’un iPhone n’apercevaient aucun carrousel YouTube Shorts sur leur application. Pour en profiter, il était nécessaire de passer par la barre de recherche.

YouTube Shorts : disponible pour tous le 14 juillet 2021

Google passe cette fois-ci à la vitesse supérieure en déployant sa version bêta à tous les Français, à partir du 14 juillet 2021. Cette nouvelle étape s’inscrit dans un déploiement international bien plus large, qui profitera à plus de 100 pays. Et pour l’occasion, YouTube Shorts se dote de toutes nouvelles fonctionnalités.

Celle la plus mise en avant par le groupe américain se nomme Remix. Elle permet de « reprendre des extraits audio de vidéos YouTube », voire même « d’ajouter du texte, des filtres ou des sous-titres automatiques » à vos Shorts. La firme de Mountain View tient cependant à protéger les créateurs de contenus.

En effet, ces derniers « auront la main sur cette option et pourront choisir de ne pas autoriser la réutilisation de leurs vidéos longues ». Ici, Google impose un cadre d’utilisation en donnant le choix aux utilisateurs de sa plateforme de donner accès à leurs vidéos.

Des millions de musiques disponibles

Aussi, il sera possible de reprendre un extrait audio d’un Short pour créer le vôtre, apprend-on. « Ajouter des vidéos de la galerie de votre téléphone aux enregistrements réalisés avec la caméra Shorts » fait également partie des fonctionnalités proposées.

Google compte enfin mettre des millions de chansons et de catalogues musicaux à disposition de ses utilisateurs. Pour ce faire, le service s’appuiera sur plus de 250 labels et éditeurs du monde entier, comme Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Sony Music Publishing, Warner Music Group et Warner Chappell Music.