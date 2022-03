TikTok : jusqu’à 10 minutes par vidéo pour mieux concurrencer YouTube

C'est officiel, TikTok autorise maintenant les vidéos de 10 minutes maximum sur sa plateforme. Une nouveauté qui vise à mieux concurrencer YouTube... mais qui compromet aussi le concept initial de l'application.

TikTok continue sur sa lancée en augmentant une nouvelle fois la durée maximale des vidéos sur sa plateforme. Après avoir fait passer leur format à 3 minutes maximum en juillet dernier, l’application passe désormais à des contenus pouvant durer jusqu’à 10 minutes. L’objectif à peine voilé est de mieux rivaliser avec YouTube, quitte à édulcorer un peu le concept initial de l’application… dont le succès avait justement été bâti par une formule simple mêlant formats très brefs et enchaînement infini de clips vidéos.

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur ajoutée à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », a commenté un porte-parole de TikTok contacté par The Verge. « L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à offrir la possibilité d’uploader des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, offrira encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier ».

Mieux concurrencer YouTube, mais aussi attirer un public plus âgé

Comme le souligne The Verge, ce nouvel allongement de la durée des vidéos sur TikTok a aussi pour but de toucher un public plus âgé, qui favorisera des vidéos aux formats plus longs et aux contenus peut-être plus fouillés. Les vidéos longs formats sont aussi, souvent, plus faciles à monétiser, mais d’après Matt Navarra, consultant spécialisé en réseaux sociaux, TikTok devra trouver un moyen de mettre ces « longues » vidéos en évidence sur son application. Ces dernières seront en effet assez peu adaptées au défilement vertical qui favorise plutôt la consommation rapide de contenus en grand nombre.

CONFIRMED: TikTok is rolling out longer 10 minute video uploads to ALL users globally. https://t.co/Q0ksHThroa — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Il faudra aussi que TikTok trouve le bon équilibre entre ces vidéos plus longues et les clips d’une minute ou moins auxquels ses utilisateurs sont habitués. Ces clips permettent d’ailleurs de recueillir une quantité de données plus importante sur les habitudes de visionnage des visiteurs, et ainsi de mieux entraîner les algorithmes. Des contenus brefs que les concurrents de TikTok ont volontiers cherché à adopter sur leurs plateformes. On pense par exemple aux Reels récemment déployés sur Facebook.

