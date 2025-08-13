Google lève le voile sur son Pixel 10 Pro Fold, mais sans en dire trop

La stratégie mobile de Google est décidément bien différente de celle d’Apple. Alors que la pomme tente de garder ses projets secrets jusqu’à la dernière minute, Google s’est désormais fait une spécialité de poster des vidéos promotionnelles pour ses nouveaux téléphones avant même la sortie de ces derniers.
Comme l’a remarqué Android Authority, une nouvelle vidéo vient d’être postée sur le compte YouTube « Made by Google » et elle dévoile les contours du Pixel 10 Pro Fold, le prochain mobile pliable du constructeur.
Une première vidéo officielle
Comme à son habitude, Google n’en dévoile pas plus que nécessaire. Tout juste a-t-on le droit à quelques aperçus ombragés des tranches du téléphone et une vue assez claire sur l’écran intérieur du mobile « simulé » pour l’occasion. Du peu que l’on voit dans cette publicité, on peut tout de même deviner que le 10 Pro Fold ressemblera assez largement à son prédécesseur, le 9 Pro Fold. Un choix esthétique pas exactement renversant qui transparaissait déjà dans les différentes rumeurs et infos volées qui circulaient sur l’appareil.
L’îlot photo semble être toujours là, les mensurations du téléphone semblent peu ou prou les mêmes et le modèle montré dans la vidéo semble arborer le gris « Moonstone » qu’on avait déjà aperçu sur le reste de la famille des Pixel 10. Une confirmation de plus que le gros des changements se situera du côté de la fiche technique cette année, avec notamment une certification IP68. Une première pour un mobile pliable.
Malheureusement, Google ne donne pas la seule info pertinente qu’on aurait aimée : la date de sortie du Pixel 10 Pro Fold. En effet, de récents bruits de couloir suggéraient que l’appareil pourrait ne sortir que le 9 octobre prochain contre une disponibilité début septembre pour les Pixel 10 et 10 Pro.
Google épargne Apple (ce coup-ci)
SI l’on cherche à se lancer dans une analyse plus poussée de cette vidéo de quelques secondes, on peut aussi noter que, contrairement à la dernière, celle-là n’attaque pas (directement au moins) la concurrence et plus particulièrement Apple qui a eu le droit à une petite pique il y a peu.
Notons aussi que le choix de la musique est surprenant, puisque ce sont les inoubliables notes de « The Next Episode » par Dr Dre et Snoop Dogg qui résonne à la fin de la vidéo. Une chanson qui fait ouvertement illusion à la domination des deux interprètes sur la scène rap de l’époque. Domination que les Pixel de Google ne peuvent pas vraiment se targuer d’avoir dans le monde mobile. Accessoirement, Dr Dre est aussi le cofondateur de Beats by Dre, entreprise vendue à Apple en 2014.
