Encore un smartphone pliable prometteur qui ne sortira pas en France a priori

Alors que le Honor Magic V Flip 2 sera lancé dans quelques jours en Chine, la marque lève le voile sur le design de son prochain smartphone pliant à clapet.

Honor Magic V Flip 2 Jimmy Choo Edition // Source : Honor China

Voici la seconde génération du smartphone pliant à clapet de Honor : le Magic V Flip 2. La marque a mis en ligne la fiche produit de l’appareil sur son site officiel chinois, avant un lancement en grand pompe dans quelques jours.

Dévoilé en avance, encore

Ce n’est pas la première fois que Honor dévoile en avance un smartphone avant la date de lancement officiel. La marque l’avait notamment fait pour la première génération de Magic V Flip. Honor présente donc son Magic V Flip 2, son nouveau smartphone à clapet qui viendra chasser des Galaxy Z Flip 7 ou Mix Flip 2 sur le territoire chinois.

Honor Magic V Flip 2 // Source : Honor China

Côté style, le Magic V Flip 2 reprend les codes de son prédécesseur, avec un écran externe sans bords qui recouvre la coque supérieure, en englobant deux modules photos, qui sont cette fois-ci de taille identique sur le châssis. Le flash LED est toujours positionné de façon atypique, sur le coin supérieur droit de la coque inférieure.

Bien que la marque n’ait dévoilé aucun autre détail, on peut deviner par rapport à l’ancien modèle un écran externe qui avoisine les 4 pouces de diagonale. Pour le reste, il faudra attendre le lancement officiel dans quelques jours.

Ne contactez pas votre banquier

Le Honor Magic V Flip 2 sera officiellement lancé lors d’une présentation par la marque en Chine, le 21 août à 19h30 heure locale (soit 13h30 chez nous). En plus des coloris proposés, une édition limitée « Jimmy Choo Edition » sera également au programme.

Si vous comptez mettre la main sur ce produit, notez que celui-ci ne devrait pas quitter son pays natal, la Chine, à l’instar de la première génération.