Le Honor Magic V Flip officialisé : une nouvelle alternative séduisante au Galaxy Z Flip

Le Honor Magic V Flip, le nouveau smartphone pliable de la marque chinoise, a été dévoilé en avance. Avec son écran extérieur presque sans bordure, il est plutôt impressionnant.

Honor a récemment dévoilé son nouveau smartphone pliable, le Magic V Flip. Une alternative séduisante au Galaxy Z Flip de Samsung, le nouveau arrive en juillet.

Un smartphone pliable dévoilé en avance

Le Honor Magic V Flip sera officiellement dévoilé le 13 juin, en même temps que les Honor 200 et 200 Pro.

Cependant, des informations et des images ont déjà été publiés par Honor sur leur site, nous donnant un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Le design du Honor Magic V Flip est dominé par un deuxième écran extérieur presque sans bordure, qui aurait une diagonale d’écran de plus de 4 pouces. Dans cet écran, il n’y a que deux découpes rondes pour la double caméra du smartphone ; le flash LED est positionné dans la moitié inférieure du dos afin qu’aucun espace supplémentaire sur l’écran ne soit sacrifié.

Le Honor Magic V Flip est équipé de 12 Go de RAM. Honor propose des variantes avec 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage flash.

La batterie a une capacité de 4 500 mAh et peut être chargée via USB-C jusqu’à 66 watts. Le smartphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels. Jusqu’à présent, aucun détail sur le processeur intégré ou d’autres fonctionnalités n’est connu.

Il faudra voir ce qu’il donne en photo, et bien évaluer son autonomie, ce sont les deux points faibles des smartphones pliables à clapet.

D’ailleurs, bien que les smartphones pliables soient une innovation technologique impressionnante, ils soulèvent des questions sur leur durabilité. La durée de vie de ces appareils est souvent plus courte que celle des smartphones classiques, en raison de la fragilité de l’écran pliable. Cela peut encourager un renouvellement plus fréquent des appareils, ce qui est néfaste pour l’environnement et votre portefeuille.

