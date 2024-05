Honor 200 et 200 Pro : les nouveaux smartphones milieux de gamme qui en ont sous le capot

Ça y est, les Honor 200 et 200 Pro ont été officialisés en Chine, et on a hâte de les voir débarquer en France ! Ces smartphones milieu de gamme ont des fiches techniques très correctes, et un design soigné.

Le patron de Honor avait déjà évoqué la sortie des Honor 200 en France, il y a eu des fuites, et on a désormais plus de détails sur ces smartphones milieu de gamme. Ils ont été officialisés en Chine, mais aussi en France, et on découvre des fiches techniques intéressantes, avec notamment un Snapdragon 8s Gen 3 et un capteur H9000 pour le modèle Pro.

Le premier élément qui frappe lorsqu’on découvre les Honor 200 et 200 Pro, c’est leur design. Les deux modèles arborent un module de caméra en forme ovale, placé verticalement, qui sort de l’ordinaire. Le dos du smartphone semble être fait de verre ou d’un matériau similaire, et les bords légèrement courbés annoncent une bonne prise en main. Mention spéciale pour le motif ondulé à l’arrière, qui apporte une touche d’originalité.

Des caractéristiques techniques intéressantes

Côté caractéristiques techniques, les Honor 200 et 200 Pro ont de quoi séduire. Le modèle Pro est particulièrement bien loti, avec un processeur Snapdragon 8s Gen 3 (attention, ce n’est pas le 8 Gen 3, bien plus puissant) et un capteur photo H9000 de 50 mégapixels, avec une taille de 1/1,3 pouce, une stabilisation optique, un pixel binning et une ouverture f/1,9. Il y aura même un mode noir et blanc spécial, on a hâte de voir ce que ça donne ! Pour le reste, on retrouve une configuration classique avec téléobjectif et ultra grand-angle.

Caractéristiques Honor 200 Honor 200 Pro Dimensions et poids 161,5 x 74,6 x 7,7 mm 163,3 x 75,2 x 8,2 mm 187 g 199 g Écran 6,7 pouces OLED 6,7 pouces OLED Définition Full HD+ Définition Full HD+ Gradation PWM 3 840 Hz Gradation PWM 3 840 Hz Taux de rafraîchissement de 120 Hz Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Adreno 720 Adreno 735 Mémoire RAM 8 Go / 12 Go / 16 Go 12 Go / 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To Batterie 5 200 mAh 5 200 mAh Charge rapide 100 W Charge rapide 100 W Chargement sans fil 66 W Chargement sans fil inversé Caméras arrière 50 MP, f/1,95, OIS, IMX906 1/1,56" 50 MP, f/1,95, OIS, H9000 1/1,3" 50 MP, téléobjectif 2,5x, OIS, IMX856 50 MP, téléobjectif 2,5x, OIS, IMX856 12 MP, macro et grand angle, f/2.2 12 MP, macro et grand angle, f/2.2 Caméra frontale 50 MP, f/2.1 50 MP, f/2.1 OS Android 14 Android 14 Interface Magic 8.0 Interface Magic 8.0 Connectivité 5G 5G Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Autres Haut-parleurs stéréo Haut-parleurs stéréo Lecteur d'empreintes digitales sur l'écran Lecteur d'empreintes digitales sur l'écran IP55

Le Honor 200, de son côté, se contente d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 et d’un capteur photo de 50 mégapixels avec capteur IMX906, et toujours les deux caméras, mais cela reste tout à fait correct pour un smartphone milieu de gamme.

Autre point fort des Honor 200 Pro : leur batterie de 5 200 mAh, qui devrait leur assurer une bonne autonomie. Mais surtout, ils prennent en charge la charge filaire ultra rapide de 100 Watts, ce qui devrait permettre de recharger complètement la batterie en un temps record. Le modèle Pro prend également en charge la charge sans fil ultra rapide de 66 Watts, ainsi que la charge inversée sans fil. D’ailleurs, il est aussi certifié IP55, pour la protection contre l’eau et la poussière, alors que le Honor 200 n’a aucune certification de ce type.

Pour le moment, on n’a pas encore de détails sur la sortie des Honor 200 et 200 Pro en Europe. En Chine, les prix débutent à 230 euros pour le Honor 200 (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) et vont jusqu’à 580 euros pour le Honor 200 Pro (16 Go de RAM et 1 To de stockage). Bien sûr, il faudra sans doute ajouter quelques dizaines d’euros pour les modèles européens, en raison des taxes et des coûts de distribution.