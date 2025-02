Plus de pubs, mais moins pénibles : la nouvelle stratégie de monétisation de YouTube

Devenues un point de contention majeure entre la plateforme et son public, les publicités sur YouTube devraient devenir un peu moins envahissantes dans les mois qui arrivent grâce à des placements plus malins.

Crédit : Youtube

YouTube n’en finit pas d’ajuster sa politique publicitaire. Après s’être attaqué aux adblock en tout genre et avoir inséré plus de réclames sur nos écrans de télés, le service de streaming de Google veut revoir sa politique de placements des pubs dans les vidéos.

Comme l’a remarqué Android Authority, Google a annoncé que les publicités automatiquement insérées dans les vidéos allaient bientôt être moins pénibles.

Des publicités plus malignes

Si vous vous êtes déjà farci une publicité en plein milieu d’une phrase ou d’une scène d’action sur une vidéo, vous savez à quel point les réclames YouTube peuvent être envahissantes. C’est précisément sur ce point que YouTube a promis de travailler. D’après un communiqué de la marque, les publicités automatiques seront bientôt insérées « dans des moments de coupures plus naturels, comme les pauses ou les transitions ».

L’idée pour YouTube n’est pas de réduire le volume de publicités, mais de les insérer à des moments où elles sont moins susceptibles de faire grogner les spectateurs et spectatrices afin de les garder plus longtemps en ligne. C’est d’ailleurs l’argument employé par YouTube auprès des créateurs et créatrices de contenu : plus de revenus grâce à des réclames moins agressives.

Crédit: YouTube

Les vidéastes pourront voir dès les prochains jours les moments identifiés comme des pauses « naturelles » par YouTube Studio. Bien évidemment, il reste toujours possible de placer les coupures pubs manuellement. Côté grand public, ces coupures « malignes » devraient apparaître à partir du 12 mai prochain.

Une ration supplémentaire de pubs

YouTube restant YouTube, cette annonce s’accompagne aussi d’une promesse de rations supplémentaires de pubs sur certaines vidéos. Si un ou une vidéaste a inséré manuellement des publicités dans sa vidéo, l’algorithme de YouTube va bientôt en rajouter automatiquement aux moments les plus opportuns.

Il est possible de désactiver l’ajout automatique de publicités depuis l’interface YouTube Studio en se rendant dans l’onglet « Revenus ». Cependant, YouTube note que « les chaînes pour lesquelles les publicités mid-roll automatiques sont activées en plus des mid-rolls manuels voient leurs revenus publicitaires sur YouTube augmenter en moyenne de plus de 5 % ». De quoi pousser les vidéastes à se convertir au système de publicités automatiques ?

