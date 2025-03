Motorola Razr 60 Ultra : on aurait préféré ne pas connaître son prix

La prochaine gamme de smartphones pliables de Motorola serait bien avancée. Au moins un Razr 50 Ultra est prévu et on a déjà de belles informations dessus, dont son tarif européen !

Le Motorola Razr 50 Ultra // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En 2024, Motorola nous a séduit avec ses Razr 50 Ultra et Razr 50. S’ils n’étaient clairement pas dénués de défauts, ils présentaient de belles alternatives au Galaxy Z Flip 6 de Samsung, à un prix plus avantageux et surtout avec le très grand écran externe du modèle Ultra.

Cette année, on aurait au moins le Razr 60 Ultra, si l’on en croit le listing du magasin en ligne Epto qui le référence. En revanche à le croire, il faudrait s’asseoir sur le tarif mieux balancé auquel Motorola nous avait habitué. De 1199 euros, on passerait à 1346,90 euros ! Et ce, c’est pour la même configuration comprenant 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 6 a été lancé à 1319 euros dans avec ces caractéristiques. Motorola réduirait totalement la fracture en 2025 et ne pourrait plus porter à son crédit un tarif plus attractif. Il devrait reposer toute sa confiance sur son système et le choix de ses composants.

Un jeu dangereux selon moi puisque malgré de beaux efforts sur les Razr 50, il leur restait du chemin à parcourir. La finition craquait un peu sous les doigts, les performances étaient en deçà de la concurrence avec un Snapdragon 8s Gen 3 et le choix du zoom optique n’était pas totalement payant, le Z Flip 6 parvenant à de très bons clichés zoomés en cropant dans son grand-angle.

Pourquoi une telle augmentation du prix ?

La fiche technique du Razr 60 Ultra peut permettre d’éclairer notre lanterne. Puisqu’il est passé par la case certification auprès de la TENAA (organisme de certification chinois), on en connaît déjà beaucoup d’aspects.

Et coup de chance, on doit pouvoir éliminer le facteur « smartphone moins performant que la concurrence ». Son SoC opèrerait une montée en gamme. Plus question de prendre un second choix. Non, il aurait bien le Snapdragon 8 Elite comme beaucoup de grands smartphones de 2025. En outre, dans un châssis identique à son prédécesseur, il logerait une batterie plus importante de 4500 mAh.

Deux modifications majeures qui comptent dans le prix final. Ajoutons aussi que dès le 20 juin prochain, les constructeurs qui veulent commercialiser leurs tablettes et smartphones en Europe devront remplir toute une liste de conditions qui les contraignent à des tests supplémentaires dont le coût leur revient.

On peut imaginer que Motorola aura choisi de répercuter tout ou partie de ce coût de la dernière règlementation européenne sur le client final. Pour rappel, le Motorola Razr 50 Ultra était sorti en juillet 2024. S’il utilise la même fenêtre, le Razr 60 Ultra tomberait bien sous le coup de la nouvelle règlementation européenne.