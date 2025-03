Tout ce qui va changer pour vos smartphones cet été, mais c’est pour votre bien

Écoconception, voilà le mot qui a mis le feu aux poudres. L’Union européenne veut pousser les fabricants de smartphones et tablettes à concevoir et penser leurs appareils de manière responsable, en visant une certaine durabilité.

Galaxy S25, Pixel 9 Pro et iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

Parmi les mesures qui ont découlé de la directive 2009/125/CE du parlement européen, il y a l’obligation de ne proposer que des produits compatibles avec un chargeur universel (USB-C), mise en application le 28 décembre dernier.

Le règlement 2023/1670 de la commission du 16 juin 2023 affine copieusement les lignes directrices initiales. Dès le 20 juin prochain, c’est toute une liste d’exigences auxquels devront satisfaire les constructeurs s’ils souhaitent continuer à importer leurs smartphones dans l’Union européenne.

Le mot d’ordre : réparabilité !

Fini les smartphones qui finissent à la poubelle au moindre pépin. Les fabricants doivent fournir aux réparateurs professionnels, et même aux utilisateurs finaux pour certains composants, un large éventail de pièces détachées pendant au moins 7 ans après la fin de commercialisation du modèle.

Batteries, caméras avant et arrière, prises audio externes, ports de charge, boutons mécaniques, microphones, haut-parleurs, charnières et mécanismes de repliement de l’écran d’affichage… la liste est longue et vise à faciliter la réparation des appareils.

Les fabricants doivent livrer les pièces de rechange dans un délai de 5 jours ouvrables pendant les 5 premières années de la période de disponibilité et dans un délai de 10 jours ouvrables pendant les 2 années restantes.

PIèces HMD // Source : iFixit – HMD

Accès aux informations de réparation

Pour que la réparabilité soit effective, l’accès aux informations de réparation et d’entretien sera également obligatoire. Schémas de démontage, schémas de câblage, schémas de circuits électroniques, listes de matériel et manuels d’instructions, les réparateurs professionnels auront toutes les cartes en main pour redonner vie aux smartphones.

Ces informations doivent être disponibles pendant au moins 7 ans après la fin de la mise sur le marché du modèle. En outre, les fabricants ne peuvent plus contrôler une partie des pièces qui demanderaient une intervention logicielle de leur cru.

Dans la même veine, les smartphones doivent pouvoir être désassemblés à l’aide d’outils standards ou d’outils fournis avec ou avec la pièce de rechange.

Démontage S25 Ultra // Source : iFixit

Des batteries plus endurantes et une meilleure gestion de l’énergie

La nouvelle réglementation met également l’accent sur la durée de vie des batteries. Les smartphones doivent résister à au moins 800 cycles de charge avec une capacité résiduelle de 80 %.

De plus, une fonction de charge intelligente doit être intégrée pour interrompre automatiquement le processus de charge lorsque la batterie atteint 80 % de sa capacité totale, préservant ainsi sa durée de vie.

Mises à jour logicielles : 5 ans de support minimum

L’Europe impose un support logiciel minimal de 5 ans pour les mises à jour de sécurité et les mises à jour de fonctionnalités.

Ajoutons qu’il est précisé que ces mises à jour doivent être diffusées dans les quatre mois suivant un premier déploiement, que ce soit en bêta ou en version finale.

Côté logiciel, on doit aussi avoir accès à une fonction logicielle permettant de réinitialiser l’appareil à ses réglages d’usine et d’effacer toutes les données personnelles.

Android // Source : ElR – Frandroid

Résistance accrue

Les smartphones doivent résister à 45 chutes d’une hauteur de 1 mètre sans perte de fonctionnalité et sans film de protection (35 chutes pour les pliables).

L’écran doit passer le niveau de dureté 4 sur l’échelle de Mohs (sauf écrans pliables) De plus, le smarpthone doit être IP67, et donc protégé contre la pénétration de poussières et l’immerssion temporaire dans l’eau.

Devoir d’informations

Les fabricants doivent fournir des informations sur la compatibilité avec les cartes mémoires amovibles, la teneur en matières premières critiques, le taux de recyclabilité, le contenu recyclé et l’indice de protection contre la pénétration. Ils doivent également fournir des instructions d’utilisation et des informations sur l’entretien de la batterie.

Les composants en plastique pesant plus de 50 g doivent être marqués en spécifiant le type de polymère.

Lutte contre l’obsolescence programmée : une démarche globale

Ces nouvelles exigences s’inscrivent dans une démarche globale de lutte contre l’obsolescence programmée et de réduction de l’impact environnemental des smartphones. En facilitant la réparation, en allongeant la durée de vie des batteries et en garantissant un support logiciel à long terme, l’Europe entend inciter les consommateurs à conserver leurs appareils plus longtemps et à réduire la production de déchets électroniques.