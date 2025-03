Les smartphones les moins durables : qui sont les mauvais élèves des mises à jour ?

Tous les smartphones ne se valent pas dans le temps. Certains sont faits pour durer, d’autres sont rapidement lâchés par leurs constructeurs. Synthèse.

Source : ElR – Frandroid

Au 20 juin 2025, tous les constructeurs de smartphones et tablettes qui souhaitent continuer à vendre leurs appareils sur le sol européen devront se conformer à une nouvelle législation. Parmi les règles édictées par l’Union européenne pour des appareils plus responsables se trouve une période minimale de mises à jour.

Elle sera de cinq ans tant pour le volet logiciel que pour les mises à jour de sécurité. Néanmoins, cela ne concernera que les produits lancés à partir de cette date. Aussi, est-il encore intéressant de se pencher sur les politiques de mises à jour des gammes actuelles de smartphones.

Pourquoi la politique de mise à jour est-elle importante ?

Chez Frandroid, nous défendons la durabilité des appareils. Un appareil doit avoir une longue vie soit entre les mains de son premier acquéreur qu’entre celles d’un second ou d’un troisième. Tant qu’ils fonctionnent, faisons durer nos appareils. C’est d’ailleurs à cet égard que nous proposons une sélection des smartphones les plus durables.

Aujourd’hui, le matériel n’est plus vraiment problématique. Les smartphones sont suffisamment bien équipés pour parcourir plusieurs années de vie. Sans doute les premiers prix sont-ils plus difficiles à défendre puisque pour les mêmes ressources, ou presque, qu’un milieu ou un haut de gamme, ils seront plus rapidement trop lents pour encaisser les futurs usages.

Pour tous, les mises à jour permettent de renouveler l’intérêt de son appareil avec de nouvelles fonctionnalités et donc de ne pas s’en lasser. Google l’a bien compris en proposant ses Feature Drop, tout comme les mises à jour intermédiaires d’iOS du côté d’Apple. Et puis il y a les mises à jour de sécurité sans lesquelles on expose plus facilement son appareil et donc ses données au piratage.

Les différentes politiques de mises à jour des smartphones en 2025

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

Voici un récapitulatif des politiques de mise à jour des principaux constructeurs de smartphones distribués en France en 2025, distinguant les smartphones très haut de gamme (1000 euros et plus), haut de gamme (de 600 à 1000 euros), milieu de gamme (de 300 à 600 euros) et entrée de gamme (jusqu’à 300 euros), pour les mises à jour majeures et les correctifs de sécurité.

Très haut de gamme

Sur le très haut de gamme, nous avons une constante en haut du classement avec Samsung et Google qui sont les meilleurs élèves en proposant 7 ans de mises à jour sur les deux plans. Ils ont été rejoints très récemment par Honor qui fait de même sur son dernier Magic 7 Pro. Le Honor Magic V3 devrait prochainement subir le même sort.

Asus ROG Phone 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et ce n’est pas parce que l’on paye plus de 1000 euros un smartphone qu’on est assuré d’avoir un bon suivi logiciel. Effectivement, Asus est clairement à la traîne sur ce sujet avec une période de mises à jour famélique. Ensuite, il n’est pas rare de les voir suivre leurs appareils avec des mises à jour de sécurité hors période annoncée, mais pour les versions d’Android, c’est deux ans et c’est tout. Beaucoup trop court.

Modèle Mises à jour majeures Correctifs de sécurité Prix de lancement Samsung Galaxy Z Fold 6 7 ans 7 ans 1 999,00 € Google Pixel 9 Pro Fold 7 ans 7 ans 1 899,00 € Samsung Galaxy S24 Ultra 7 ans 7 ans 1 469,00 € Samsung Galaxy S25 Ultra 7 ans 7 ans 1 469,00 € Honor Magic7 Pro 7 ans 7 ans 1 299,00 € Google Pixel 9 Pro XL 7 ans 7 ans 1 199,00 € Samsung Galaxy Z Flip 6 7 ans 7 ans 1 199,00 € Samsung Galaxy S24 Plus 7 ans 7 ans 1 169,00 € Samsung Galaxy S25 Plus 7 ans 7 ans 1 169,00 € Google Pixel 9 Pro 7 ans 7 ans 1 099,00 € Apple iPhone 16 Pro Max 5-6 ans 5-6 ans 1 479,00 € Apple iPhone 16 Plus 5-6 ans 5-6 ans 1 119,00 € Xiaomi 15 Ultra 4 ans 6 ans 1 499,00 € OnePlus 13 4 ans 6 ans 1 079,00 € Honor Magic V3 4 ans 5 ans 1 999,90 € Xiaomi 14 Ultra 4 ans 5 ans 1 499,90 € Xiaomi Mix Flip 4 ans 5 ans 1 301,00 € Honor Magic 6 Pro 4 ans 5 ans 1 299,00 € Oppo Find X8 Pro 4 ans 5 ans 1 199,90 € Motorola Razr 50 Ultra 3 ans 4 ans 1 199,00 € Asus Zenfone 12 Ultra 2 ans 6 ans 1 099,00 € Asus ROG Phone 9 Pro Edition 2 ans 5 ans 1 499,00 € Asus ROG Phone 8 Pro Edition 2 ans 4 ans 1 499,99 €

Haut de gamme

C’est la seule fois dans cet article où j’ai dû écrire « an » au singulier. Oui, Redmagic est clairement le plus vilain petit canard de la bande sur son Redmagic 10 Pro. Malgré toutes ses qualités (meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone gaming), il n’a droit qu’à une seule version d’Android. Après Android 16, il n’aura plus d’évolution. Notons qu’Asus lui colle au train…

Sur le haut du panier, on retrouve les mêmes, rejoints par Apple dont la politique est floue, mais est indiquée comme étant supérieure à 5 ans.

La tendance moyenne est de 3 ou 4 versions du logiciel. Sur cette catégorie de prix, quatre années nous semble un minimum.

Modèle Mises à jour majeures Correctifs de sécurité Prix de lancement Google Pixel 9 7 ans 7 ans 899,00 € Samsung Galaxy S24 7 ans 7 ans 899,00 € Samsung Galaxy S25 7 ans 7 ans 899,00 € Apple iPhone 16 5-6 ans 5-6 ans 969,00 € Apple iPhone 16e 5-6 ans 5-6 ans 719,00 € Oppo Reno 13 Pro 5 ans 6 ans 799,99 € Xiaomi 15 4 ans 6 ans 999,00 € Xiaomi 14 4 ans 5 ans 999,90 € OnePlus 12 4 ans 5 ans 969,00 € Xiaomi 14T Pro 4 ans 5 ans 799,00 € OnePlus 13R 4 ans 5 ans 769,00 € Samsung Galaxy S24 FE 4 ans 5 ans 749,00 € Xiaomi 14T 4 ans 5 ans 699,00 € Realme GT 7 Pro 3 ans 4 ans 999,00 € Motorola Razr 50 3 ans 4 ans 899,00 € Honor 200 Pro 3 ans 4 ans 800,00 € Motorola Edge 50 Pro 3 ans 4 ans 699,00 € OnePlus 12R 3 ans 4 ans 699,00 € Nubia Z70 Ultra 3 ans 3 ans 749,00 € Asus Zenfone 11 Ultra 2 ans 4 ans 999,00 € Redmagic 10 Pro 1 an 3 ans 649,00 €

Milieu de Gamme

Sans doute le coeur de marché de la téléphonie. Le milieu de gamme est aussi une belle place pour pousser les curseurs. Samsung l’a bien compris en appliquant 6 ans de mises à jour sur ses derniers modèles, les A56, A36 et A26. Oppo n’est pas loin derrière et on salut l’effort.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Quant aux moins bons élèves, ils sont ici nombreux à n’offrir que deux ans de mises à jour logicielles : HMD, Realme, Motorola, TCL et Honor. Attention, certains de ces modèles sont de 2024 et leurs constructeurs ont revu leurs politiques depuis. C’est le cas de Motorola qui est passé à 3 ans sur les Edge 50 et Realme aux cinq ans légaux avec son 14 Pro Plus.

Modèle Mises à jour majeures Correctifs de sécurité Prix de lancement Google Pixel 8a 7 ans 7 ans 549,00 € Samsung Galaxy A56 6 ans 6 ans 502,00 € Samsung Galaxy A36 6 ans 6 ans 399,00 € Honor Magic7 Lite 6 ans 6 ans 379,90 € Samsung Galaxy A26 6 ans 6 ans 319,00 € Oppo Reno 13 F 5 ans 6 ans 399,00 € Realme 14 Pro+ 5 ans 5 ans 529,00 € OnePlus Nord 4 4 ans 6 ans 549,00 € OnePlus Nord CE4Lite 4 ans 6 ans 329,00 € Samsung Galaxy A55 5G 4 ans 5 ans 479,00 € Samsung Galaxy A35 4 ans 5 ans 399,00 € Samsung Galaxy A25 4 ans 5 ans 319,00 € Nothing Phone (3a) Pro 3 ans 6 ans 479,00 € Nothing Phone (3a) 3 ans 6 ans 349,00 € Oppo Reno12 Pro 5G 3 ans 4 ans 549,90 € Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 3 ans 4 ans 503,00 € Xiaomi Poco F6 Pro 3 ans 4 ans 499,99 € Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 3 ans 4 ans 499,99 € Motorola Edge 50 Neo 3 ans 4 ans 499,00 € Motorola Edge 50 Fusion 3 ans 4 ans 449,00 € Nothing Phone (2a) Plus 3 ans 4 ans 449,00 € Xiaomi Poco F6 3 ans 4 ans 420,00 € Xiaomi Poco X6 Pro 3 ans 4 ans 419,00 € Xiaomi Poco X7 Pro 3 ans 4 ans 403,00 € Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 3 ans 4 ans 403,00 € Sony Xperia 10 VI 3 ans 4 ans 399,00 € Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 3 ans 4 ans 399,00 € Nothing Phone (2a) 3 ans 4 ans 349,00 € Xiaomi Poco X7 3 ans 4 ans 323,00 € BlackView Hero 10 3 ans 3 ans 550,00 € TCL 50 Pro NXTPaper 2 ans 5 ans 299,00 € HMD Skyline 2 ans 3 ans 449,99 € Honor Magic 6 Lite 2 ans 3 ans 399,99 € Motorola Edge 40 Neo 2 ans 3 ans 399,00 € Realme 12 Plus 2 ans 3 ans 349,00 €

Entrée de Gamme

Ici, un seul maître qui les abat tous, le Galaxy A16 de Samsung. Sorti fin 2024, il est le premier smartphone à moins de 300 euros à proposer 6 ans de suivi. Bravo.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Peu sont proches de lui, on tombe à 4 ans avec Xiaomi et puis ça dégringole à 2 ans ensuite. Est-ce problématique ? Pour la partie logicielle, pas vraiment puisqu’un smartphone pas cher ne se comportera pas forcément très bien avec une version alourdie d’Android dans quelques années. En revanche, on cherche des mises à jour de sécurité. Ici, Nothing déçoit avec les 3 ans de son CMF Phone 1 que l’on apprécie bien.

Une constante que l’on note sur toutes les gammes, on n’a jamais moins de 3 ans de mises à jour de sécurité. Rappelons qu’au-delà de ces mises à jour, l’infaillibilité de l’appareil ne peut plus être garantie.

Modèle Mises à jour majeures Correctifs de sécurité Prix de lancement Samsung A16 6 ans 6 ans 249,00 € Xiaomi Redmi Note 14 4G 4 ans 6 ans 223,00 € Samsung Galaxy A15 4G 4 ans 5 ans 219,00 € Samsung Galaxy A05s 4 ans 5 ans 169,00 € Realme C75 2 ans 6 ans 169,00 € TCL 50 5G 2 ans 5 ans 179,00 € Xiaomi Redmi Note 14 5G 2 ans 4 ans 273,00 € Xiaomi Redmi Note 13 4G 2 ans 4 ans 199,00 € Xiaomi Redmi 14C 2 ans 4 ans 161,90 € Nothing CMF Phone 1 2 ans 3 ans 239,00 € Realme C67 2 ans 3 ans 219,00 € HMD Pulse Pro 2 ans 3 ans 169,99 €

En résumé, actuellement la durée des mises à jour dépend fortement du positionnement du smartphone dans la gamme du constructeur, avec quelques exceptions (pas bien Asus, bravo Samsung). Les modèles haut de gamme bénéficient d’un suivi logiciel étendu, tandis que les appareils milieu et entrée de gamme sont souvent moins bien servis. Tout cela sera harmonisé en juin prochain pour les modèles lancés par la suite.