À vos mises à jour , Google corrige un bug de connexion sur ses Pixel 9

Après quelques mois de commercialisation, les Pixel 9 de Google reçoivent enfin une mise à jour corrigeant un bug de connexion Bluetooth. Le reste des mobiles Google héritent de patchs de sécurité.

Google Pixel 9 // Crédit : Chloé Pertuis – Frandroid

Si votre Pixel 9 tout fraîchement sorti des usines Google vous cause des migraines en raison de problème de connexion Bluetooth, bonne nouvelle, une mise à jour devrait corriger le problème.

En ce début du mois de février, le géant de la recherche a publié son patch de sécurité mensuelle qui embarque aussi des corrections de bug, note Android Authority.

Des correctifs de sécurité importants

Comme le détaille Google dans ses notes de mises à jour, l’image système actuellement en phase de déploiement corrige « un problème empêchant occasionnellement la connexion avec certains appareils ou accessoires Bluetooth ». Cela concerne, d’après l’entreprise, uniquement les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold.

Le reste des mobiles Google n’est pas en reste, puisque tous les Pixel depuis le 6 vont aussi recevoir un correctif touchant « des problèmes de sortie audio avec Android Auto ». Gros mois pour les amateurs et amatrices de musique donc.

Tous les Pixel depuis le 6 (2021) sont éligibles à la mise à jour // Crédit : Anthony Wonner – Frandroid

Bien évidemment, cette mise à jour mensuelle ne corrige pas que ces deux petits bugs. Côté sécurité, tous les Pixel éligibles reçoivent aussi un patch pour un bug zero-day (CVE-2024-53104) permettant l’exécution de code arbitraire dès lors qu’un pirate a directement accès à votre téléphone. Une autre faille (CVE-2024-45569) autorisant l’exécution de code à distance a aussi été corrigée.

Pour correctement sécuriser son Pixel, rien de bien sorcier. Si une notification ne vous a pas déjà alertés de la présence de la mise à jour, il suffit :

de se rendre dans l’application Paramètres ,

, d’ouvrir la section « Système »,

», de cliquer sur « Mises à jour logicielles »,

», de choisir « Mise à jour du Système »,

», et de cliquer sur « Rechercher les mises à jour »

Au bout de quelques secondes, votre téléphone devrait vous proposer le patch de 31 et quelques mégaoctets. Quelques minutes d’installation et un redémarrage plus tard et vous voilà protégé contre les différentes menaces qui traînent sur le web.

La marche à suivre pour mettre à jour son Pixel // Crédit : Corentin Béchade pour Frandroid

Si la mise à jour n’est pas encore disponible, soyez patients, Google déploie parfois ses correctifs de sécurité par vagues. Ils devraient donc apparaître d’ici quelques jours sur votre mobile.