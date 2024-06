Apple est désormais tenu de divulguer la durée de mise à jour de ses smartphones. Une donnée qui était jusqu’alors assez laconique alors que ses concurrents sous Android annoncent la couleur depuis des années.

C’est une information qui a pris de la valeur avec l’évolution des coûts des smartphones. Le haut de gamme n’est plus à 500 ou 600 euros, mais à 1000 euros ou bien plus pour les très haut de gamme.

Des montants que nombre de consommateurs ne sont pas prêts à renouveler trop régulièrement. Aussi, est-il important d’avoir un bon suivi logiciel afin d’assurer la pérennité de son investissement.

Apple épinglé par une loi britannique

Jusqu’alors, Apple ne communiquait pas sur la durée de maintenance de ses iPhone. A chaque nouvelle version d’iOS, on découvrait ainsi les modèles qui restaient dans la course, sans règle clairement établie. Mais ça change aujourd’hui.

Dave Kleidermacher, vice-président de la sécurité Android chez Google, rapporte dans un message Linkedin qu’Apple est désormais tenu par la nouvelle loi britannique sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (PSTI) de révéler la période de maintenance logicielle de ses appareils.

Une durée de mise à jour minimale qui peut évoluer

Et ainsi l’on apprend que l’iPhone 15 Pro Max a une « période d’assistance définie », laquelle est de « cinq ans minimum à compter de la date de son premier déploiement [date de mise sur le marché, NDLR] ». Cinq ans, c’est loin d’être le meilleur en la matière. Samsung et Google poussent vers sept ans de mises à jour majeures (Android et sécurité).

Néanmoins, il faut lire entre les lignes du PSTI qui indique que la valeur indiquée correspond à la « durée minimale » de mises à jour de sécurité à laquelle il faut s’attendre. Aussi, libre à Apple de maintenir plus longtemps ses iPhone et ainsi coller avec les standards imposés par ses concurrents directs.

D’ailleurs, si l’on prend l’exemple d’iOS 18, il sera disponible sur l’iPhone XR sorti en 2018. Celui-ci en sera donc à sa sixième mise à jour majeure. C’est actuellement la fourchette haute chez Apple dont les iPhone oscillent entre cinq et six ans de mises à jour.

La question de la maintenance des smartphones interroge aussi sur la durabilité desdits produits mis à jour. Pour un smartphone sorti en 2024, que donnera-t-il en 2031 avec sept ans de mises à jour ? Sera-t-il toujours suffisamment performant ? Le débat est ouvert.