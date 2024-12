Les applications les plus inutiles qui cartonnent

Sous Android ou sous iOS, il existe une multitude d’applications qui ont peu d’utilité, mais qui restent populaires sur les stores d’applications.

Les applications inutiles // Source : Frandroid

Elles font parfois plusieurs millions de téléchargements et pourtant, on ne comprend pas bien l’intérêt de ces applications qui ne servent à rien, mais monopolisent des ressources et de l’énergie… Voici notre classement des applications les plus inutiles qui cartonnent sur le Play Store et l’App Store.

Bouton inutile (50 000)

Avec son interface simple, quoique légèrement personnalisable, l’application Bouton Inutile ne sert pas à grand-chose… Elle peut éventuellement être utile pour les sportifs désireux de compter leur nombre de répétitions ou de tours…

Peut-être aussi pour les cliqueurs compulsifs, ou les personnes que les gestes répétés apaisent, et encore… Heureusement, elle est entièrement gratuite. Il n’y a par contre, que les détenteurs d’un smartphone Android qui peuvent la télécharger.

Bouton inutile Télécharger gratuitement

Beer simulator (1 million)

Pour faire rire vos amis ou si vous êtes le Sam de la soirée (celui qui ne boit pas), vous pouvez télécharger l’application Beer Simulator et simuler que vous êtes en train de boire une bière.

L’écran de votre smartphone donne l’illusion d’être un verre rempli d’une bière blonde, fraiche et pleine de saveurs et lorsque vous penchez votre smartphone, le liquide se déplace et diminue, comme si vous veniez de boire… À vous ensuite de montrer vos talents de comédien pour que l’illusion soit parfaite… ou presque.

Beer Simulator – iBeer Télécharger gratuitement

Briquet Simulateur (1 million)

Tout comme Beer Simulator, Briquet simulateur reproduit un objet et son fonctionnement. Dans le cas de Briquet Simulateur, l’application affiche un briquet de type Zippo, avec un effet de flamme vacillante.

Vous pouvez personnaliser le briquet et la flamme, voir les étincelles lorsque vous tentez d’allumer votre Zippo… À part peut-être pendant un concert où vous ne risquez pas de vous brûler, il n’y a aucun intérêt à cette application qui a pourtant été téléchargée plus d’un million de fois et qui est très bien notée.

Briquet Simulateur Télécharger gratuitement

Écran Cassé Réaliste (1 million)

Toujours dans la simulation d’objet, voici l’Ecran Cassé réaliste. À part pour faire une blague en montrant votre écran brisé ou demander à vos parents un nouveau smartphone pour Noël, cette application ne sert à rien.

L’application vous permet de déclencher l’effet à un moment précis ou lorsque vous touchez votre appareil, avec un bruit de verre brisé pour rendre l’effet encore plus réaliste. Blague à faire une ou deux fois, mais pas plus.

Sons de chat (5 millions)

Amoureux des chats, cette application Sons de chat est pour vous et vous fournit une bibliothèque de miaulements, ronronnements et autres sons de vos amis félins. Même si cela peut paraitre un peu “too much”, vous pouvez transformer votre alarme de réveil tonitruante par des ronronnements plus doux pour émerger de votre sommeil.

Et si vous aimez lire en écoutant les sons apaisants d’un chat, même si vous ne pouvez pas en avoir un, l’application Sons de chat pourra vous rendre service.

Sons de chat Télécharger gratuitement

Test d’Amour – Compatibilité (5 millions)

Bien entendu, cette application de compatibilité amoureuse est à prendre en second degré… Même si vous avez des difficultés à trouver l’âme sœur, cette application ne vous sera pas d’une grande aide. Cela peut constituer une source de rigolade entre ami(e)s, mais il serait hasardeux de lui confier votre cœur.

L’application Test d’Amour vous invite à répondre à une série de questions sur vous et l’autre personne de la relation, établissant, ensuite, un pourcentage de compatibilité.

Test d’Amour – Compatibilité A Télécharger gratuitement

Compte à rebours de vacances (5 millions)

L’application Compte à rebours de vacances est peut-être l’une des plus utiles de cette sélection, affichant un compte rebours des jours de travail qu’il vous reste à réaliser avant de partir en vacances.

Plages paradisiaques ou cimes enneigées, vous pourrez personnaliser votre décompte avec des images d’arrière-plan et des citations inspirantes. Les utilisateurs pourront aussi y intégrer leur liste de bagages pour ne rien oublier le jour J.

Compte à rebours de vacances Télécharger gratuitement

Tom le chat qui parle (500 millions)

Compatible Android et iOS, Tom le chat qui parle est une application rigolote qui peut faire passer le temps si vraiment, vous n’avez rien à faire.

Il s’agit d’un chat virtuel de style cartoon qui propose plusieurs interactions possibles. Vous pouvez converser avec Tom, le caresser pour le faire ronronner, lui faire répéter des phrases, le faire péter, le nourrir, jouer à quelques mini-jeux et le faire réagir sur ce que vous lui dites ou lui donnez. Indispensable évidemment…

Tom le chat qui parle Télécharger gratuitement