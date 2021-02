Applications de yoga à la maison : notre sélection

Avec le stress de la vie actuelle, il est nécessaire de se retrouver et de se créer une bulle de tranquillité. Le yoga peut être un parfait allié, tout comme votre smartphone. Redonner de la souplesse à son corps, chercher la paix de la tête et de l'esprit tout en atteignant la plénitude : voici des applications pour prendre un peu de temps pour vous et pratiquer le yoga en toute liberté.

Que vous cherchiez à échapper au stress du quotidien, à apaiser votre esprit, à pratiquer un sport plus subtilement qu’en vous rendant en salle de musculation ou à découvrir une nouvelle philosophie, le yoga saura combler vos attentes. Mais comme toute discipline, il est complexe de vraiment se lancer. Le yoga a cependant pour avantage de nécessiter peu de matériel, vous pouvez ainsi commencer à la maison votre entraînement à l’aide d’un simple tapis et trouver sur le Google Play Store une application pour découvrir les différentes formes de yoga, Ashtanga, Vinyasa, Iyengar et vous assurer de le pratiquer comme il se doit.

Daily Yoga

Peu importe votre niveau, vous pourrez suivre plus de 500 asanas, 70 programmes d’entraînements et apprendre des centaines de postures à l’aide de vidéos. L’application vous permet de suivre un programme quotidien et de réaliser des programmes de 5 à 70 minutes, que vous souhaitiez une longue session ou simplement une petite pause. Les entraînements sont réalisés par 20 maîtres yoga reconnus afin de vous offrir un suivi pour la perte de poids, un sommeil amélioré ou une relaxation complète. L’application propose des fonctions annexes comme des exercices de méditation audio et une synchronisation avec Google Fit ou Apple Activités. Vous pouvez également diffuser sur vos écrans ou vous aider de votre montre connectée.

Daily Yoga vous offre vos premiers cours, mais vous devrez ensuite procéder à un achat in-app selon le programme souhaité.

Daily Yoga Télécharger Daily Yoga gratuitement APK

Yoga avec Gotta Joga

Gotta Joga est une application de yoga assez classique avec ses différents programmes, son suivi de progression personnalisée et une quinzaine de séances gratuites, pour les yogistes de tous niveaux. Sa spécificité, ce sont aussi les programmes thématiques pour faire du yoga avec une chaise, pour une session après le bureau, pour les sportifs et désormais aussi avec les enfants. Ce nouveau programme est divisé par tranches d’âges (3-5 ans, 6-8 ans, 9 ans et +), avec même de l’acroyoga et des séances de relaxation pour les plus jeunes. Gotta Joga propose des cours en fonction de l’heure de la journée, pour les femmes enceintes. Vous pouvez basculer les cours sur votre TV via Chromecast.

Après les premiers cours offerts, vous pouvez souscrire un abonnement mensuel ou annuel (95,99 euros — Réduction actuellement à 39,99 euros)

Yoga avec Gotta Joga Télécharger Yoga avec Gotta Joga gratuitement APK

5 Minutes de Yoga

Un entraînement rapide et accessible pour tous. C’est la promesse de cette app qui permet de s’accorder 5 minutes par jour de relaxation rapide le matin ou le soir, sans trop encombrer votre journée. Chaque entraînement propose une série de postures variées afin de travailler votre force et votre souplesse et l’application affiche des instructions claires, imagées et adaptées aux débutants. Le minuteur vous aide à ne pas dépasser les sessions de cinq minutes.

Avantage de l’app : vous payez vos cours en une seule fois, pas d’abonnement mensuel ou annuel.

5 Minutes de Yoga Télécharger 5 Minutes de Yoga gratuitement APK

Le Tigre Yoga Play

Les cours des clubs Le Tigre Yoga Play sont concentrés dans une app avec plusieurs centaines de vidéos disponibles avec ou sans connexion. Tout est fait pour proposer des sessions à la demande, selon votre niveau et votre temps (de 5 à 60 minutes). Vous aurez ainsi accès à des centaines de cours en ligne dans une dizaine de disciplines enseignées par des professeurs passionnés et des experts du yoga. Tous les formats ont été adaptés à la pratique à domicile. Vous retrouverez les principales disciples (ashtanga, hatha, yogathérapide, vinyasa, méditation, kundalini, Pilates, yoga pour les enfants, etc.).

Et vous pouvez aussi accéder désormais à tous les programmes du Tigre Yoga Play sur un service dédié à la demande sur la TV d’Orange.

Le Tigre YogaPlay Télécharger Le Tigre YogaPlay gratuitement APK

Yoga Down Dog

Ce n’est pas une application pour faire du yoga avec votre chien, mais bien l’une des plus complètes et motivantes du marché. Elle tient son nom de la célèbre position du chien tête en bas. En plus d’un programme d’intro en trois jours vous permettant d’appréhender rapidement les bases du yoga, l’application crée pour vous des entraînements sur mesure (5 à 70 minutes, selon votre niveau et vos envies). En effet en combinant des centaines d’exercices vous aurez chaque jour un entraînement inédit, parmi les 60 000 configurations promises par l’app et des pratiques très variées (Vinyasa, Hatha, doux, restauratif, Yin, Ashtanga…). De quoi travailler 20 domaines différents et des zones en particulier. Down Dog propose aussi des musiques évolutives pour vous motiver avec des voix douces pour porter les vidéos.

Après les cours d’essai, l’application propose un abonnement mensuel (8,99 euros) ou annuel (56,99 euros).

Down Dog Yoga Télécharger Down Dog Yoga gratuitement APK

L’application de yoga qui vous permet de vous concentrer sur votre objectif précis. Vous pouvez y choisir vos entraînements en fonction de ce que vous recherchez, que ce soit vous muscler, perdre du poids, vous assouplir, vous concentrer ou vous détendre. Avec plus de 100 entraînements, des objectifs à atteindre et une communauté active, l’application vous permet de progresser et tenir vos engagements. Elle mêle surtout fitness et yoga pour atteindre encore plus facilement ses objectifs. Elle se base surtout sur des techniques de respiration et de relaxation associées à des exercices toniques.

Asana Rebel Yoga Télécharger Asana Rebel Yoga gratuitement APK

Track Yoga

Cette application enseigne principalement le Hatra Yoga et s’adapte aux débutants comme aux experts. L’application propose des centaines de poses dont les bénéfices sont expliqués et plusieurs programmes d’entraînement. Et elle est gratuite ! Pour vous motiver, vous pouvez gagner des badges, mais surtout des points qui vous permettront de déverrouiller du contenu premium sans payer. L’application vous permet de consulter des vidéos, de poser des questions à des instructeurs de yoga pour vous assurer d’avoir compris chaque pose. Track Yoga est l’une des meilleures applications dédiées au yoga. Son seul point noir : elle est uniquement en anglais.