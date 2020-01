[…] Les meilleures applications pour se (re)mettre au sport […]

Envie de vous remettre au sport pour commencer 2020 du bon pied ? Plusieurs applications mobiles pour iPhone et smartphones Android peuvent vous aider et vous accompagner afin d'atteindre ce noble objectif ! En voici une sélection.



La bonne boustifaille et les sorties entre amis ont un attrait indéniable. Et les réveillons de ces dernières semaines l’ont tout autant. Mais faites aussi attention à votre santé et votre corps puisque les excès de champagne, de foie gras, de saumon ou de dinde sont de forts mauvais alliés pour préserver une enveloppe charnelle saine. Alors que la nouvelle année vient d’arriver, il est temps de prendre de bonnes résolutions. L’une de celles-ci peut être de sortir le tapis de sol et de se remettre au sport. Ça tombe bien, il existe de plus en plus d’applications pour cela, histoire de suivre ses performances de près et de trouver un peu de motivation supplémentaire.

Et si ce genre d’exercices ne vous suffisent pas, vous pouvez également jeter un œil à notre guide des meilleures applications pour vous accompagner lorsque vous allez courir.

Nike Training Club : la référence

La première application sportive que l’on pourrait citer est sans doute Nike Training Club, une plateforme de fitness de très bonne qualité. Il faut dire que Nike n’a plus rien à prouver dans le domaine? Nike Training Club propose tout de même une bonne centaine de programmes. Et chaque exercice est certifié par des coachs professionnels.

Que vous soyez un athlète confirmé ou un tout nouveau converti à la remise en forme, Nike Training Club saura vous proposer des exercices adaptés à votre niveau et les recommandations d’entraînement s’adaptent également à votre profil. Les exercices peuvent aller du renforcement de certaines parties ciblées du corps à des entraînements plus poussés orientés sur la boxe, le yoga ou l’endurance.

En optant pour les épreuves qui vous siéent le plus, avec ou sans équipements, chronométrées ou non, de 15 à 45 minutes, vous pourrez profiter d’une remise en forme adaptée à vos besoins. Gros bonus : Nike Training Club est compatible avec le Chromecast pour afficher les entraînements vidéo sur votre téléviseur.

Nike Training Club – Entraînements et fitness Télécharger gratuitement

Freeletics : soigner le corps et l’agenda

Dans le même genre, on trouve Freeletics, une application dont l’obsession première, en plus de votre remise en forme, est de ne pas perturber votre agenda. Car après tout, le manque de temps est souvent la première excuse donnée pour ne pas faire d’exercice. Vous pouvez alors lancer des sessions de seulement 5 minutes dans les journées les plus denses ou vous y adonner pendant 30 minutes.

Entraînez-vous à la maison ou à l’extérieur, que ce soit simplement pour rester en forme, pour vous muscler ou carrément pour perdre du poids. Vous n’aurez besoin de presque rien pour réaliser les exercices, si ce n’est peut-être une barre de traction. Et ce sont des mouvements que l’on peut également faire dans des espaces réduits, idéal pour un petit appartement. Très bien fichue, l’application propose beaucoup de contenus gratuits (exercices simples ou programmes complets), et des vidéos de démonstration sont disponibles pour chaque exercice.

Freeletics Bodyweight Télécharger gratuitement

30 Jours Fitness Challenge et 7 Minutes Workout : le défi quotidien

Nous vous conseillons également de regarder du côté de 30 Jours Fitness Challenge ou de 7 minutes Workout. Les deux partagent des interfaces très similaires avec des schémas animés vous indiquant les bons mouvements à faire, des vidéos tout aussi didactiques et des programmes différents en fonction de ce que vous voulez faire : entraîner tout le corps ou concentrer l’effort sur une partie précise.

Comme son nom l’indique, 30 Jours Fitness Challenge vous défiera de faire tous les exercices recommandés pendant un mois complet, tandis que 7 minutes Workout promet de ne vous prendre que 7 minutes par jour pour un entraînement intensif, mais pas chronophage. Dans les deux cas, la difficulté monte crescendo au fil des séances.

30 Jours Fitness Challenge Télécharger gratuitement

7 Minutes Workout Télécharger gratuitement

Fitness & Musculation : à fond les biceps

Fitness & Musculation, comme toutes les autres applications de ce guide, propose des programmes complets pour se remettre en forme. Mais là où elle se différencie, c’est qu’elle va un peu plus loin et propose un accompagnement dans le développement musculaire.

L’idée est de vous guider pas à pas dans la « sculpture » de votre corps. Abdominaux super bien dessinés, bras développés… Vous aurez parfois besoin d’un équipement particulier — des haltères par exemple –, mais vous profiterez de consignes claires et d’une aide précieuse pour ne pas mettre votre corps en danger.

Fitness & Musculation Télécharger gratuitement

S’accompagner d’un accessoire

Pour mieux suivre vos progrès lors de vos sessions de sport, vous pouvez vous tourner vers des accessoires dédiés aux sports, comme un tracker d’activité. Ils vous permettront de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque, mais aussi de suivre votre activité de près, de la simple marche quotidienne lors de votre trajet vers le travail ou de vos autres exercices plus intenses. Notez qu’une montre connectée peut également proposer des fonctionnalités similaires.