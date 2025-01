iPhone SE 4 : que révèlent les nouvelles images du prochain smartphone bon marché d’Apple ?

Prévu pour être lancé dans quelques mois, le nouveau téléphone abordable d’Apple semble avoir peu de mystères. La preuve en est : deux nouvelles photos donnent du crédit à un certain nombre de rumeurs, dont une en particulier.

Apple iPhone 14, pour illustration // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Nous vous avons beaucoup parlé des prochains fleurons d’Apple : les iPhone 17. Mais il ne faut pas oublier leur petit frère, censé être moins cher et donc plus accessible que le reste de la gamme principale : l’iPhone SE 4. Le remplaçant de l’iPhone SE 3 devrait être dévoilé dans les prochains mois, et la preuve est faite : les rumeurs à son sujet se multiplient à un rythme effréné depuis quelques temps.

C’est maintenant au tour de @SonnyDickson de se joindre à la fête sur le réseau social X, en postant deux photos (de dos et de profil) de l’iPhone SE 4. Et celles-ci sont à considérer avec beaucoup d’attention, puisque celui qui les dévoile est réputé pour présenter des modèles factices de futurs iPhone assez fidèles à la réalité, selon 9to5Mac.

Comme attendu, l’appareil présente les mêmes caractéristiques que l’iPhone 14, avec ses côtés plats en aluminium. La seule différence notable (et attendue) avec son ancêtre est que le prochain SE n’aura évidemment qu’un unique appareil photo à l’arrière. Celui-ci est toutefois plus imposant que celui de l’iPhone SE 3, ce qui rend plus probable la présence d’un capteur de 48 Mpx, apparu avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone SE 4 partage d’autres similitudes avec son prédécesseur direct, notamment au niveau des couleurs proposées. Ici, @SonnyDickson nous présente un modèle blanc et un autre noir, rappelant les deux principaux coloris disponibles pour le SE 3 : Lumière stellaire et Minuit. En revanche, pas de rouge (PRODUCT)RED, reste à voir si cette option sera effectivement absente de cette génération.

Une montée en puissance du smartphone d’entrée de gamme d’Apple

Que nous apprennent ces modèles factices ? Que l’iPhone SE 4 pourrait bel et bien être moins abordable que son prédécesseur. Apple semble vouloir monter en gamme, non seulement au niveau du design de l’appareil, mais aussi au niveau du capteur photo, de l’écran OLED de 6,06 pouces et des spécifications techniques suffisamment musclées pour permettre l’utilisation d’Apple Intelligence.

Même s’il faudra s’attendre à de nombreux sacrifices, comme la présence d’un seul appareil photo, l’absence de boutons supplémentaires et de la Dynamic Island, ou encore l’adoption d’une puce 5G maison moins performante.

Une montée en gamme qui pourrait également alimenter une rumeur : le nom de l’appareil. Selon certains, il ne portera pas le titre de SE, mais sera ajouté à la gamme iPhone 16, pour devenir l’iPhone 16E.

D’une certaine manière, cette approche s’apparente à celle de Google avec ses Pixel. Une comparaison d’autant plus pertinente que le prochain iPhone d’entrée de gamme et le Pixel 9a devraient être commercialisés à quelques semaines, voire quelques jours d’intervalle.

Bien sûr, tout cela est à prendre avec des pincettes d’ici aux annonces officielles d’Apple. Heureusement, nous n’avons plus beaucoup de temps à attendre.