iPhone 9 : l’annonce du smartphone bon marché serait imminente

Des magasins ont commencé à recevoir des accessoires pour l'iPhone 9, dont la présentation se fait attendre.

Apple va-t-il finir par commercialiser son iPhone 9 ? Ce modèle bon marché fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, même si les informations se sont précisées au cours des derniers mois.

Récemment, on apprenait que son lancement pourrait avoir été retardé en raison de la situation internationale actuelle. En attendant, ça n’a pas empêché Apple de lancer un nouvel iPad Pro, et un nouveau MacBook Air, entre autres.

L’iPhone 9 d’Apple fait à nouveau parler de lui, cette fois à cause du circuit de distribution.

Un embargo jusqu’au 5 avril

Le site 9To5Mac a reçu des informations concernant un nouvel inventaire d’accessoires reçu par la chaîne de magasins Best Buy aux États-Unis. Parmi ces nouveaux accessoires, une coque Urban Armor Gear pour le « nouvel iPhone 4,7 pouces 2020 ».

L’iPhone 9 est justement supposé avoir un écran de 4,7 pouces, puisqu’il reprend le design de l’iPhone 8, tout en intégrant une puce Apple A13 bien plus moderne. Il devrait être commercialisé autour des 500 euros en France.

La partie la plus intéressante est sans doute la suivante : les commerçants ont reçu l’ordre de ne pas commercialiser les accessoires en question avant le 5 avril, c’est-à-dire dimanche.

Si on imagine mal un iPhone sortir un dimanche, on peut supposer que Apple a imposé ici un embargo sur la vente d’accessoires pour son nouveau smartphone, pour se laisser le temps de l’annoncer. Si c’est le cas, on peut tabler sur une présentation sur Internet dès cette semaine, pour une sortie du produit à partir de la semaine prochaine.