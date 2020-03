Le MacBook Air 2020 est là : quels changements pour l’ultrabook d’Apple ?

Apple vient de renouveler son MacBook Air, voici les changements de cette nouvelle fournée de l'ultrabook.

Comme les rumeurs insistantes le prétendaient, Apple vient de renouveler son MacBook Air. La pomme dévoile aussi un nouvel iPad Pro et un nouveau Mac mini.

Le clavier Magic

La première caractéristique notable, et la plus importante, est l’abandon du clavier papillon comme sur le MacBook Pro 16 pouces dévoilé l’année dernière. Un clavier « Magic » remanié qui a rencontré du succès, à en croire les tests du MacBook Pro 16, avec une course de 1 mm. La course d’activation doit être courte, pour limiter le déplacement des doigts, mais elle ne doit pas être courte. Une course de 2 mm est généralement admise comme idéale, alors que les claviers mécaniques la course totale est de 4 mm (mais les deux premiers millimètres suffisent à activer le contact).

Nouveau CPU Intel et davantage de stockage SSD

Le nouveau MacBook Air offre également des performances doublées, selon Apple, avec des processeurs Intel de 10e génération jusqu’à un Core i7 quadricœur à 1,2 GHz. Notez qu’il est livré avec deux fois plus de stockage SSD que le MacBook Air précédent – avec 256 Go minimum. Enfin, le GPU accolé au CPU, l’Intel Iris Plus Graphics, permettrait 80 % de performances supplémentaires.

La puce Apple T2, de meilleurs microphones et un trackpad plus performant

Notez que le MacBook Air est livré avec la puce Apple T2, il s’agit de la puce que l’on retrouve sur l’iMac Pro. Cette évolution de la puce T1, qu’on trouve dans les MacBook Pro équipés d’une Touch Bar et d’un lecteur Touch ID, est un SoC ARM utilisé pour le chiffrement des données. Cette puce de sécurité possède sa propre page d’information sur le site d’Apple.

Le MacBook Air bénéficie également des trois microphones pour une capture vocale plus claire, comme sur le MacBook Pro 16 pouces, d’un meilleur trackpad Force Touch, deux ports Thunderbolt 3 et d’une prise en charge d’un écran externe jusqu’à 6 K, une première pour MacBook Air. Enfin, Apple évoque également de nouveaux haut-parleurs stéréo.

Notons qu’il n’y a pas de changement de taille d’écran ni de format du boitier contrairement au MacBook Pro 16 pouces.

Prix et disponibilité

La configuration la plus moins onéreuse est à 1 199 euros TTC avec un Intel Core i3 et 8 Go de mémoire RAM. La configuration la plus élevée est à 2 579 euros TTC, avec 16 Go de RAM, 2 To de SSD et un Intel Core i7 quadricœur de 10e génération à 1,2 GHz.

Il s’agit donc d’un renouvellement bienvenu, qui est loin d’être révolutionnaire. Il faudra certainement attendre 2021 pour découvrir des innovations plus incrémentales, comme le SoC ARM d’Apple ou encore l’écran en affichage Mini-LED.