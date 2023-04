MacBook Air M1 : la Fnac lance une offre irrésistible pour l’ultrabook star d’Apple

Le MacBook Air 2020 M1 reste l'un des laptops les plus plébiscités d'Apple, et ce même près de trois ans après sa sortie. La première raison est sa puce M1 qui fut une révolution et qui permet à la firme de Cupertino de s'émanciper d'Intel. La seconde est que malgré son tarif conseillé de 1 199 euros, ce laptop reste l'un des produits les plus abordables du catalogue d'Apple. Et, il l'est encore plus aujourd'hui grâce à cette opération de la Fnac qui fait descendre son prix jusqu'à 879 euros.

Le MacBook Air 2020 a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie, la raison principale étant sa puce M1 capable de performances époustouflantes, tout en prenant moins de place et en consommant moins d’énergie. De plus, il s’agit de la première puce conçue par Apple qui s’est inspiré des processeurs de ses propres iPhone. Vous pouvez en ce moment mettre la main sur ce produit phare d’Apple 320 euros moins cher que d’habitude.

Le MacBook Air 2020 M1 en bref

Le design sobre et les finitions exemplaires

Les excellentes performances de la puce M1

Une bonne autonomie

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le MacBook Air 2020 M1 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez la Fnac. De plus, vous pouvez profiter jusqu’au 21 mai d’une offre de reprise de 120 euros en ramenant un ancien ordinateur Apple en magasin, ce qui fait baisser la dépense à 879 euros.

Un design et un écran familiers

On peut dire des laptops d’Apple qu’ils se suivent et se ressemblent, et on n’y trouve pas grand chose à redire. Il faut dire que ce châssis sobre et froid aux finitions exemplaires est devenu depuis le temps synonyme d’un savoir-faire maîtrisé et a fini par dégager un côté rassurant. On se permet tout de même de démarrer sur le principal défaut de ce MacBook Air 2020 M1 : une connectique limitée. Le châssis n’est doté que de deux ports USB-C et d’une prise jack 3.5 mm, on est vraiment sur le minimum syndical.

Mais il fallait peut-être ça pour rendre ce MacBook ultraportable, on apprécie particulièrement son poids de seulement 1,29 kg et son épaisseur inférieure à 2 cm. Pour ce qui est de l’écran, on retrouve une dalle Retina de 13,3 pouces utilisant la technologie d’affichage IPS-LCD et avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels. La luminosité et la colorimétrie sont un peu limitées pour cette gamme de prix, mais l’affichage reste agréable grâce à une résolution élevée.

La révolution de la puce M1

Avec le MacBook Air 2020, Apple a littéralement laissé les Intel Core sur le bord de la route et c’était justifié avec les performances délivrées par la puce M1. Son CPU à 8 cœurs se montre environ trois fois plus rapide que le processeur Intel qui équipait les anciens MacBook tandis que son GPU à 7 cœurs est cinq fois plus performant. Le MacBook Air 2020 exécutera toutes vos tâches sans accuser de signes de faiblesse, même pour les travaux graphiques demandant pas mal de ressources.

Un autre point qu’on apprécie avec cette puce M1 est qu’elle chauffe peu, et comme ce laptop n’est doté d’aucun système de refroidissement, il est parfaitement silencieux. Enfin, on peut saluer sa faible consommation électrique au regard de la puissance qu’elle délivre. D’ailleurs, son autonomie est tout bonnement excellente. Apple annonce une durée de 18 heures en lecture vidéo, nous en avons mesuré 9 lors d’une utilisation intensive. Ce MacBook Air saura donc durer le temps d’une journée de travail, voire deux.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le MacBook Air 2020 M1.

Afin de comparer le MacBook Air 2020 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs MacBook et Mac du moment.

