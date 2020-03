Apple renouvelle son Mac mini : plus de stockage et un châssis 100 % recyclé

Apple a décidé de surprendre tout le monde avec le lancement de plusieurs nouveaux produits. Voici le nouveau Mac Mini 2020 !

Le monde fait petit à petit face au coronavirus, mais l’actualité continue dans le monde de la tech. Après l’annonce des caractéristiques complètes de la Xbox Series X, et avant la présentation de la PlayStation 5, Apple dévoile plusieurs nouveaux produits.

La firme a annoncé un nouvel iPad Pro et un nouveau MacBook Air, mais aussi un peu de changement du côté du Mac mini.

Du stockage supplémentaire

Apple n’a pas procédé à un changement en profondeur de son Mac mini, son ordinateur de bureau auquel il faut brancher un clavier, une souris et un écran externe.

On garde donc le choix entre plusieurs configurations processeur chez Intel, mais en core 8e génération :

Intel Core i3 (4 coeurs à 3,6 GHz)

Intel Core i5 (6 coeurs à 3 GHz et Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz)

Intel Core i7 (6 coeurs à 3,2 GHz et Turbo Boost jusqu’à 4,6 GHz)

Ce processeur sera associé avec 8 Go de DDR4 avec la possibilité en option d’avoir 16, 32 ou 64 Go de RAM.

C’est surtout le stockage qui évolue. Dorénavant, la version de base bénéficie de 256 Go (avec 512 Go, 1 To ou 2 To en option) contre 128 Go pour la génération précédente. L’autre configuration de base débute à 512 Go, contre 256 go pour la génération précédente.

Châssis 100 % recyclé

Une autre évolution, beaucoup plus subtile, se cache dans le procédé de fabrication du Mac mini. Apple indique en effet que désormais, tous les Mac mini fabriqués le sont à partir de 100 % d’aluminium recyclé.

Le design du châssis n’a en revanche pas évolué, et la connectique est resté la même avec 4 ports Thunderbolt 3, un port RJ45 Ethernet, un port HDMI 2.0, un port jack 3,5 mm et 2 ports USB 3.0 (5 Gbit/s).

Un prix légèrement en hausse

Apple en a profité pour revoir légèrement à la hausse le prix de ses configurations puisque le Mac Mini débute à 929 euros, contre 899 euros pour la génération précédente.

La version plus chère commence à 1279 euros contre 1249 euros pour la génération précédente.

Le site officiel d’Apple a déjà été mis à jour et promet des livraisons à partir du vendredi 20 mars 2020. Évidemment, le retrait en Apple Store n’est pas possible pour le moment.