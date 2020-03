Coronavirus : les boutiques des marques et opérateurs peuvent rester ouvertes

L'arrêté publié concernant les mesures de luttes contre la propagation du virus covid-19 exclut certains commerces comme les boutiques des opérateurs et des marques.

Le gouvernement a annoncé samedi 14 mars de nouvelles mesures de confinement, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur Numerama. Parmi les mesures, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les commerces et lieux accueillant du public « qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ».

Surprise, en lisant de plus près l’arrêté, on se rend compte qu’un certain nombre de commerces dans le domaine de la tech, ne sont pas concernés.

Dans la liste des lieux pouvant continuer d’accueillir du public, on trouve en effet :

Toutes les boutiques des opérateurs, mais aussi de la tech comme les boutiques Apple, Xiaomi ou encore Huawei correspondent à ces descriptions. On peut même élargir cela aux commerçants comme la Fnac ou Boulanger.

D’après l’arrêté, il s’agit dans tous les cas de commerces proposant des ordinateurs et outils de télécommunication.

Néanmoins, malgré ces autorisations, certains constructeurs ont décidé de fermer boutique. C’est le cas d’Apple avec Tim Cook qui a annoncé, le 14 mars sur Twitter, que toutes les boutiques Apple Store seront fermées durant la crise COVID-19 en dehors d’une partie de l’Asie.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020