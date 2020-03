PS5 : Sony va présenter l’architecture de la PlayStation 5 demain

Sony sort de son mutisme. Mark Cerny, « lead system architect », va présenter la console dès demains lors d'un événement à suivre sur Internet.

Après les nombreuses annonces de Microsoft concernant sa Xbox Series X, c’est au tour de Sony de prendre la parole.

La firme se tient désormais prête à en dire plus sur la PlayStation 5.

Date et heure de l’événement PS5

Sony a en effet annoncé sur Twitter qu’un événement allait être tenu pour en dire plus sur la PS5.

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo. À regarder demain sur le Blog PlayStation : https://t.co/0Cx77h9UVv pic.twitter.com/qmEe5GnLtP — PlayStation France (@PlayStationFR) March 17, 2020

Comme vous pouvez le lire, c’est Mark Cerny, en charge de l’architecture des consoles PlayStation depuis la PlayStation 4, qui va s’occuper de présenter en détail l’architecture système de la PS5.

Cet événement aura lieu mercredi 18 mars à partir de 17 heures directement sur le site de Sony.

Un événement au moment de la GDC

Cette annonce aurait normalement dû avoir lieu à la Game Developer Conference. C’est ce qu’a confirmé Sony PlayStation au Japon. En raison des risques posés par le coronavirus, Sony avait annoncé dès le mois de février que la marque annulait sa venue à l’événement. La GDC a depuis été repoussée à une date inconnue.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a donné tous les détails sur l’architecture de la Xbox Series X. La firme est allée jusqu’à promettre que la Xbox Series X serait la console la plus puissante du marché.

Microsoft doit justement à nouveau prendre la parole cette semaine à travers une série de sessions qui aurait également dû avoir lieu à la GDC. Quelques heures après l’annonce de Sony, la firme devrait notamment faire une session dédiée à l’interaction entre la Xbox Series X et xCloud, son service de cloud gaming.

Ce qu’il faut en attendre de l’événement Sony

Comme on l’a dit, cet événement devait avoir lieur à la GDC. Sony va donc y dévoiler en détail l’architecture technique de la PS5. On devrait en apprendre plus sur la puissance brute de la machine, mais aussi des fonctionnalités propres à cette nouvelle plateforme. On pense par exemple à la possibilité d’installer en priorité certains éléments du jeu, dont Sony a déjà parlé, ou lancer en parallèle plusieurs jeux, ce que Microsoft a appelé Quick Resume.

Surtout, Sony devrait au moins dévoiler le design de la nouvelle manette de la PlayStation 5. Elle pourrait intégrer de nouvelles technologies en plus de celles déjà annoncées : un système de vibration plus réaliste, et des gâchettes dynamiques.

Sony devrait aussi faire des démonstrations de plusieurs éléments importants comme le SDD, avec Spider-Man par exemple, ou le ray tracing.

La marque ne devrait toutefois pas révéler la date de sortie, le prix ou les jeux qui seront lancés avec la console. C’est en tout cas ce que Sony avait choisi de faire en février 2013 lors de la présentation de l’architecture de la PS4.