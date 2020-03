PS5 vs Xbox Series X : Microsoft promet d’avoir la console la plus puissante

Microsoft a dévoilé de nombreuses informations concernant les caractéristiques de la Xbox Series X. D'après la firme, il s'agit de la plus puissante console de jeu jamais créée.

Microsoft a débuté la semaine sur les chapeaux de roues en dévoilant de nombreuses nouvelles informations sur la Xbox Series X.

On connait désormais toutes les caractéristiques de la console et de sa manette, et il ne reste qu’à découvrir les jeux, la date de sortie et le prix de la console.

La plus puissante des consoles de jeux

Avec autant d’annonces, on peut voir que les équipes de Microsoft sont très confiantes concernant la nouvelle console de jeu. Et la firme ne semble pas avoir perdu un iota de confiance avec le contexte actuel. La Xbox Series X est d’ailleurs toujours annoncée pour les fêtes de fin d’année 2020.

Microsoft en a aussi profité pour mettre à jour le site officiel de sa console aux États-Unis. Sur cette page, la firme n’hésite plus à affirmer qu’il s’agit de la plus puissante console de jeux jamais créée.

Jusqu’à présent, la communication se contentait de simplement promettre la plus puissante des Xbox. Une promesse évidemment bien plus simple à tenir.

Microsoft semble donc assez confiante dans la puissance brute de sa Xbox Series X pour affirmer qu’elle sera plus puissante que la PlayStation 5 de Sony. On imagine mal la marque mettre un tel message sur son site sans tenir compte de sa prochaine concurrente, et simplement en se comparant à la génération précédente de console, alors même que la Xbox One X était déjà la plus puissante du marché.

La puissance ne fait pas tout

La Xbox Series X devrait donc être la console de nouvelle génération la plus puissante. Mais dans le jeu vidéo, la puissance ne fait pas tout.

D’abord, nous n’avons pas encore le prix des deux consoles. Le rapport performance/prix de la PS5 et de la Xbox Series X pourrait être le même en définitive, avec une PlayStation 5 vendue moins cher que sa concurrente directe.

Surtout, on peut voir à travers de nombreux brevets publiés par la marque que les équipes de Sony travaillent à intégrer plus de technologies dans la manette PlayStation. La marque japonaise avait aussi dévoilé que la manette aurait le droit à des gâchettes dynamiques et un nouveau système de vibration.

Autrement dit, Sony semble davantage investir dans le gameplay des jeux vidéo, plutôt que dans la fidélité visuelle ou les performances de la console. La Wii de Nintendo avait justement su convaincre en son temps en misant sur le gameplay plutôt que la puissance.