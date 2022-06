Nouveautés Apple TV+ de juin 2022 : le retour spatial de For All Mankind

Plus discret que Netflix ou Amazon Prime Video, Apple TV+, auréolé de son Oscar du meilleur film 2021, continue d’enrichir son catalogue de contenus originaux. En juin, la série plébiscitée For All Mankind revient notamment pour une 3e saison. À découvrir aussi, l’excentrique Loot avec la tout aussi décalée Maya Rudolph.

Chez Apple, on continue de privilégier les contenus originaux à la quantité. Après un mois de mai rythmé, juin est plus léger en nouveautés sur Apple TV+, mais il voit néanmoins revenir l’épopée spatiale For All Mankind pour une troisième saison dès le 10 juin.

Les séries à découvrir sur Apple TV+ en juin

La bataille pour l’espace se poursuit avec cette troisième saison de For All Mankind série originale couverte d’éloges. Elle narre les aventures d’astronautes, de scientifiques et de leurs familles dans un monde où la conquête spatiale n’a jamais cessé et reste une bataille âpre entre les États-Unis et les puissances étrangères. Un monde chronique dans lequel on suit notamment les aventures d’Edward Baldwin (Joel Kinnaman).

Véritable nouveau venu en ce mois, Loot est à découvrir à partir du 24 juin. La série raconte l’histoire de Molly Novak, millionnaire dont la vie rêvée tourne mal quand elle découvre les infidélités de son mari. Et celle-ci est incarnée par la pétillante Maya Rudolph qui campe ici cette femme devenue la proie des tabloïds alors qu’elle perd les pédales en découvrant les mensonges de son époux. Mais elle va tenter de rebondir grâce à un entourage peu académique.

Les plus fleurs bleues vont peut-être succomber à Cha cha real smooth, une comédie romantique qui se déroule dans le New Jersey. Andrew est un jeune diplômé sans idée d’avenir. Alors qu’il tente une reconversion comme animateur de bar-mitsvah, il se lie d’amitié avec une mère et sa fille, et entrevoit enfin un avenir sous un jour meilleur.

La Petite ferme enchantée s’adresse davantage au jeune public avec les aventures de deux sœurs, Jill et Jacky, qui prennent soin des animaux de leur ferme.

Depuis le 3 juin, vous pouvez découvrir la saison 2 de Physical, une virée dans le San Diego (Californie) des années 1980. Sheila Rubin est une femme au foyer dévouée, mais malheureuse, tandis que son mari se présente pour être élu à l’Assemblée de Californie. Une vision teintée d’humour noir de la vie d’une femme d’homme politique, vivant dans l’ombre et luttant contre ses démons, en raison notamment de complexes sur son physique. Et elle va trouver son bonheur dans… l’aérobic ! Elle se lance à corps perdu dans le business en l’associant à un support innovant et en vogue, la cassette vidéo. Au point de devenir une véritable femme d’affaires.

Déjà disponible :

Physical (saison 2)

10 juin :

For All Mankind (saison 3)

La petite ferme enchantée

17 juin :

Home (saison 2)

Cha Cha real smooth

24 juin :

Loot (saison 1)

