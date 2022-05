Apple TV+ : mystère, Mossad et stars à gogo en mai

Tout auréolée de son Oscar du meilleur film pour CODA, la plateforme Apple TV+ continue de faire le plein de stars pour ses nouvelles séries et ses films originaux. En mai, Glenn Close, Jared Letho, Anne Hathaway et bien d’autres sont à l’honneur de séries marquantes.

Première plateforme de streaming vidéo à être récompensée d’un Oscar du meilleur film, Apple TV+ reste fidèle à sa ligne de conduite qui a fini par la mener au succès, malgré des débuts laborieux.

Chaque mois, la marque à la pomme ajoute de nouveaux contenus, moins bien nombreux que ceux de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, mais qui ont le mérite d’être très majoritairement originaux et remplis de stars. Le casting 5* est devenu la marque de fabrique d’Apple TV+.

Et le mois de mai n’y coupe pas avec les arrivées de Claire Danes et Tom Hiddleston, Elizabeth Moss ou encore le retour de la série Téhéran. Si vous les aviez ratés, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Jared Letho, Anne Hathaway ou encore Magic Johnson ont récemment fait leur apparition.

Les séries et documentaires à voir en mai

Shining Girls

Kirby a été agressée violemment il y a plusieurs années. Ses souvenirs refont surface lorsqu’un meurtre récent semble lié à ce qui lui est arrivé. Elle enquête avec un journaliste pour comprendre la réalité mouvante dans laquelle elle a plongé.

The Essex Serpent

Adapté du roman de Sarah Perry, The Essex Serpent raconte l’histoire de Cora, une veuve londonienne qui part enquêter sur un serpent légendaire dans une petite ville de l’Essex. Elle se rapproche du vicaire du village, mais une tragédie survient. Mystère à soulever dès le 13 mai.

Téhéran

La série d’espionnage revient pour une saison 2 tout aussi haletante. L’histoire de Tamar, jeune agente du Mossad infiltrée à Téhéran pour une mission à haut risque. Mais les choses ont mal tourné, mettant en danger sa vie, celle de son entourage et la sécurité nationale. Tamar doit désormais se débrouiller pour s’échapper. Avec une invitée de prestige pour la saison 2 : Glenn Close (Les 101 Dalmatiens, Liaisons Fatales, Damages)

Deux épisodes seront disponibles dès le 6 mai, puis un par semaine.

Les programmes à venir

Déja disponibles : Shining Girls Make or break : au sommet des vagues (doc)

6 mai : Téhéran (saison 2) Conn : la grande escroquerie (doc)

13 mai : The Essex Serpent

20 mai : Now & Then

23 mai : Planète préhistorique



Rattrapage à faire

Si vous n’avez pas pris le temps ces dernières semaines de vous intéresser à la programmation d’Apple TV+, vous êtes peut-être passé à côté de programmes intéressants qu’on vous recommande :

They Call me Magic

Le plus célèbre numéro 32 des Los Angeles Lakers est le sujet central d’un documentaire en 4 épisodes qui revient sur sa jeunesse, sa famille et sa carrière NBA. Earvin Johnson, plus connu sous le nom Magic Johnson, a trimballé son large sourire sur tous les parquets et en dehors, faisant de lui l’une des plus grandes stars des années 1980, avec Michael Jordan et Larry Bird, son grand rival. Une carrière stoppée nette en 1991 à 32 ans et l’annonce de sa séropositivité. Un bon complément à l’excellente série Winning Time sur OCS.

Slow Horses

Du pur humour british pour cette série d’espionnage décalée. Gary Oldman campe un ancien agent du MI5, les services secrets britanniques, à la tête d’une agence parallèle qui hérite de tous les espions ratés et mis à pied. Face à lui, Kristin Scott-Thomas est une intrépide patronne de l’agence officielle, bien décidée à lui faire porter le chapeau d’une sombre affaire.

WeCrashed

Jared Letho et Anne Hathaway s’aiment et se soutiennent dans cette série inspirée de faits réels. L’histoire du fondateur de WeWork, l’entreprise de coworking devenue en moins de dix ans une multinationale valant des milliards avant de s’effondrer du jour au lendemain.

Les derniers jours de Ptolemy Grey

Samuel L. Jackson incarne Ptolemy Grey, un homme vivant ses derniers jours. Oublié de tous, il se retrouve seul et sombre peu à peu dans la démence jusqu’à ce qu’une adolescente orpheline lui vienne en aide, en espérant le sauver.

