Netflix, Apple TV+, Prime Video… : les films des Oscars 2022 à rattraper

Avec le sacre de CODA aux Oscars 2022, ce sont toutes les plateformes de streaming qui se retrouvent dans la lumière. Car la cérémonie a aussi fait la part belle aux Netflix, Amazon Prime Video et autre Disney+. Voici la liste des films récompensés ou nommés que vous pouvez vite rattraper.

La 94e cérémonie des Oscars s’est déroulée dimanche à Los Angeles et a sacré CODA, le film exclusif à Apple TV+ et remake de La Famille Bélier, meilleur film de l’année. Derrière le succès de la plateforme d’Apple lancée en 2019, c’est toute l’industrie qui modifie ses repères avec la montée en puissance des services de streaming vidéo désormais reconnus comme des acteurs véritables du 7e Art.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et évidemment Apple TV+ repartent avec de très nombreuses statuettes. Si vous ne les avez pas encore vus, voici les films récompensés ou au moins nommés à rattraper de toute urgence.

CODA

À tout seigneur, tout honneur. Remake du film français La Famille Bélier d’Eric Lartigau, CODA est le grand vainqueur des Oscars 2022, sacré meilleur film et meilleur scénario adapté. Sa trame reprend celle du film français avec Karin Viard, François Damiens et Louane sur l’histoire d’une adolescente aux parents sourds. CODA signifie d’ailleurs Child Of Death Adult (enfant de parent sourd). Ruby se découvre une passion pour le chant en rejoignant la chorale de son lycée. Douée, elle doit gérer sa vie familiale avec ses obligations et sa vie d’ado.

> Disponible sur Apple TV+

The Power of the Dog

Le film le plus nommé aux Oscars cette année avec Dune (12). Réalisé par Jane Campion (La Leçon de piano) et adapté du roman de Thomas Savage, The Power of the Dog raconte l’histoire d’un cow-boy, incarné par Benedict Cumberbatch, qui ne peut vivre librement son homosexualité dans le Montana des années 1920. Grand favori de la cérémonie, The Power of the Dog s’est contenté de l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour Jane Campion, devenant la troisième femme sacrée dans la catégorie après Kathryn Bigelow (Démineurs) et Chloe Zhao (Nomadland), l’an dernier.

> Disponible sur Netflix

Don’t Look up : Déni cosmique

Disponible depuis décembre dernier, ce film Netflix Originals s’offre un casting de rêve : Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence jouent les astronomes de seconde zone qui découvrent qu’une comète va venir entrer en collision et détruire la Terre en provoquant une catastrophe climatique sans précédent. Ils tentent d’avertir le monde que la fin est proche, mais se heurtent à une réalité non scientifique bien plus menaçante. Avec également Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Ariana Grande ou encore Timothée Chalamet.

> Disponible sur Netflix

Dans les yeux de Tammy Faye

Si vous voulez découvrir la performance de Jessica Chastain qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice pour son incarnation de Tammy Faye, femme du télévangéliste Jim Bakker (Andrew Garfield) qui bâtit un lucratif empire médiatique dans les années 1980 avant d’être condamné pour détournement de fonds. Défenseure de la communauté LGBT dans un milieu religieux homophobe et à l’heure du SIDA, Tammy Faye fut une personnalité à la fois exubérante, mais droite dans ses positions dans l’Amérique conservatrice de Ronald Reagan. Avec même un Oscar pour les coiffures et le maquillage en prime.

> Disponible sur Disney+

Spencer

Dans la liste des nommés pour l’Oscar de la meilleure actrice, aux côtés de Jessica Chastain, on trouvait trois autres actrices dans des productions issues des plateformes de streaming. Nicole Kidman (Being the Ricardos), mais aussi Olivia Colman (The Lost Daughter) et Kristen Stewart en princesse Diana dans Spencer. Près de 25 ans après sa mort, Lady Di renait sous les traits de l’ancienne star de Twilight. Le film revisite le Noël 1991 du couple qu’elle forme alors avec le prince Charles

> Disponible sur Amazon Prime Video

Being The Ricardos

Nicole Kidman incarne avec brio Lucille Ball, star incontestée de la télévision américaine des années 1950 avec sa série I Love Lucille, dans Being the Ricardos réalisé par Aaron Sorkin (Les Sept de Chicago). Elle y partage l’écran avec Javier Bardem qui incarne son mari, l’autre star de la sitcom Desi Arnaz. Le film retrace une semaine de la vie du couple, alors cible d’accusations personnelles et de diffamations. Un duo d’acteurs qui était dans la course pour les prix de Meilleur acteur et Meilleure actrice, ainsi que J.K. Simmons, pour celui de meilleur acteur dans un second rôle.

> Disponible sur Amazon Prime Video

The Lost daughter

Après avoir été la reine Elizabeth dans The Queen, Olivia Colman incarne magistralement une professeur d’anglais divorcée qui perd la tête après sa rencontre avec Nina (Dakota Johnson), une jeune voisine qui réveille en elle de douloureux souvenirs. The Lost Daughter est le premier film réalisé par l’actrice Maggie Gyllenhaal (La Secrétaire, The Dark Knight, Donnie Darko…).

> Disponible sur Netflix

Macbeth

L’autre film Apple TV+ en lice aux Oscars, mais reparti bredouille. Macbeth est une adaptation de l’œuvre de Shakespeare par Joel Coen (sans son frère Ethan) avec deux stars en première ligne : Denzel Washington et Frances McDormand. Un seigneur écossais est convaincu par des sorcières qu’il sera le prochain roi. Soutenu par son épouse, il s’embarque dans une folle quête. Folie, manipulation et meurtre sont au programme de cette œuvre en noir et blanc qui a valu à Denzel Washington une nomination comme meilleur acteur.

> Disponible sur Apple TV+

Tick, tick… Boom !

Également à l’affiche de Dans les yeux de Tammy Faye, c’est pourtant bien Tick, Tick… Boom ! qui a valu à Andrew Garfield une nomination aux Oscars comme meilleur acteur pour son interprétation de Jonathan Larson, auteur-compositeur de comédies musicales à Broadway dans les années 1990. L’histoire en musique des aléas d’un artiste new-yorkais en quête d’inspiration, de reconnaissance, de l’amour et d’une vie de bohème.

> Disponible sur Netflix

Et aussi…

Honoré de l’Oscar du meilleur documentaire, Summer of Soul (Disney+) retrace l’histoire du Harlem Cultural Festival de 1969, considéré comme le « Woodstock noir », où se relayèrent Nina Simone, un très jeune Stevie Wonder, B.B. King ou encore le révérend Jesse Jackson. Army of the Dead (Netflix) est le dernier film de morts-vivants de Zack Snyder et il est reparti avec le prix du public. La Main de Dieu (Netflix) de Paolo Sorrentino raconte l’histoire de Fabietto, adolescent napolitain des années 80 et fan de Maradona qui débarque alors dans le club de sa ville.

Côté films d’animation, vous pourrez rattraper Les Mitchell contre les machines (Netflix), Raya et le dernier Dragon ou encore Luca (Disney+) qui étaient nommés à l’Oscar.

