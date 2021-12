Netflix : les nouvelles séries et les films à ne pas manquer en décembre 2021

Les plus célèbres braqueurs en rouge font le retour pour la seconde partie de la saison 5 de la Casa de Papel le 3 décembre. Le coup d’envoi d’un mois festif avec également les saisons 2 de The Witcher et d’Emily in Paris, les arrivées de Leonardo DiCaprio et Benedict Cumberbatch.

Pour le dernier mois de l’année, Netflix a décidé de distribuer les cadeaux à tour de bras. Heureusement les vacances arrivent vite pour avoir le temps de tout voir. Si vous devez déjà rattraper Cowboy Bebop, Arcane ou encore Red Notice que vous avez manqués en novembre, votre liste de contenus Netflix à voir va se rallonger vertigineusement en décembre.

Les nouvelles saisons de séries phares (La Casa de Papel, The Witcher, Emily In Paris notamment), des acteurs de renom dans des films inédits (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Benedict Cumberbatch, Jane Campion, Kirsten Dunst en tête du casting 5* du mois) débarquent à l’appel pour animer toutes les semaines jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Les sorties séries sur Netflix en décembre 2021

La Casa de Papel : Parties 5 Vol.2

Il est temps d’évacuer l’or de la banque pour les plus célèbres braqueurs en tenue rouge. Mais la situation bascule dramatiquement alors que l’équipe a perdu l’un des siens et que le Professeur est capturé par Sierra sans plan pour s’échapper cette fois. Et c’est cette fois l’armée qui est appelée en renfort. Le plus grand braquage du petit écran touche à sa fin dès le 3 décembre.

Et pour accompagner la conclusion de la série, Netflix propose aussi un documentaire, La Casa de Papel : de Tokyo à Berlin (volume 2) à découvrir en même temps.

Emily In Paris

Si vous avez aimé le Paris très cliché de Emily in Paris, bonne nouvelle : la balade dans la capitale reprend le 22 décembre pour une nouvelle saison. Lily Collins revient passer en revue les traditions françaises et faire son Américaine à Paris. Mais c’est cette fois un autre expatrié qui va la faire chavirer.

The Witcher

Henry Cavill rendosse la tenue de Geralt de Riv pour la saison 2 de The Witcher qui vient vous ensorceler dès le 17 décembre. Il repart à l’assaut du Continent en pleine guerre entre les humains, les elfes, les démons et les rois. Le Sorceleur s’en va mettre la princesse Cirilla à l’abri dans la maison de son enfance pour la protéger. La protéger de ses ennemis qui ont sans doute eu raison de Yennefer, mais aussi d’un autre danger : son mystérieux pouvoir qu’elle découvre.

Et aussi…

La série Titans s’offre une 3e saison avec un nouveau méchant, Red Hood, prêt à détruire Gotham City. Aranyak : Les secrets de la forêt met en scène deux flics que tout oppose et qui doivent tenter d’élucider un curieux meurtre où se mêlent magouilles politiques, intérêts personnels et mythes anciens. Si vous êtes plutôt amateur de téléréalité, les experts du style Queer Eye rempilent pour une 6e saison et viennent en aide à de nouveaux hommes et femmes en quête de relooking. Pour les fans d’anime, JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean arrive le 1er décembre.

1er décembre : Perdus dans l’espace (saison 3) The Good doctor (saisons 1 à 3) Kayko et Kokosh (saisons 1 et 2) JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean

2 décembre : Coyotes

Coyotes 3 décembre : La Casa de Papel : Parties 5 Vol.2 Jurassic World : la colo du crétacé (saison 4) Coming out Colton

7 décembre : Centaurworld (saison 2) Fonce, toutou, fonce ! (saison 2)

8 décembre : Titans (saison 3)

Titans (saison 3) 9 décembre : Notre grande famille (saison 4)

Notre grande famille (saison 4) 10 décembre : Aranyak : Les secrets de la forêt Leurs Années Folles Saturday Morning All Star Hits ! How to ruin Christmas : The Funeral

11 décembre : Inspector Koo Le Bon goût des bikers (saison 1)

14 décembre : The Future Diary

The Future Diary 15 décembre : Superstore (saison 6) Selling Tampa Elite : Histoires courtes (3 épisodes, puis le 20 et le 23 décembre)

16 décembre : Aggretsuko (saison 4)

Aggretsuko (saison 4) 17 décembre : The Witcher (Saison 2) Fast & Furious : les espions dans la course (saison 6 : Retour au bercail)

19 décembre : What happened in Oslo

What happened in Oslo 24 décembre : The Silent Sea

The Silent Sea 25 décembre : Sauve qui pécho ! (téléréalité)

Sauve qui pécho ! (téléréalité) 29 décembre : Complètement à cran (mini-série)

Complètement à cran (mini-série) 30 décembre : Kitz

Kitz 31 décembre : Queer Eye (saison 6) Ne t’éloigne pas Cobra Kai (saison 4)

À venir : Decoupled

Les sorties films et documentaires sur Netflix en décembre 2021

The Power of the Dog

Jane Campion (La Leçon de piano) filme cette plongée dans le Montana, au cœur d’un ranch que deux frères se disputent. Adapté du livre de Thomas Savage Le Pouvoir du chien, ce western met en scène Benedict Cumberbatch en propriétaire terrien brillant, mais cruel face à son frère incarné par Jesse Plemons. Kirsten Dunst sera la femme à abattre qui se dresse entre les deux hommes. À découvrir dès le 1er décembre.

Don’t look up : Déni cosmique

Casting de choix pour le prochain film Netflix Originals avec la présence de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence à l’affiche de Don’t look up : Déni cosmique, réalisé par Adam McKay. Ils incarnent deux astronomes médiocres qui tentent de prévenir l’humanité qu’une comète va entrer en collision avec la Terre. Leur tournée médiatique démarre le 24 décembre, avec aussi Cate Blanchett et Meryl Streep à l’affiche.

Impardonnable

Condamnée pour meurtre, une femme est enfin libérée. Mais la société ne lui a pas pardonné et sa réintégration est difficile. Elle tente en parallèle de retrouver sa petite sœur qu’elle a dû abandonner. Avec Sandra Bullock en reprise de justice, Vincent d’Onofrio, Viola Davis… Libération le 10 décembre.

The Lost daughter

Lors de vacances en Grèce, Leda, une professeur d’anglais divorcée, devient obsédée par sa jeune voisine, Nina, qui réveille en elle de douloureux souvenirs. Olivia Colman, multirécompensée pour son rôle dans The Queen, incarne cette paisible vacancière qui perd son esprit. Le premier film réalisé par Maggie Gyllenhaal (La Secrétaire, The Dark Knight, Donnie Darko…) avec Dakota Johnson dans le rôle Nina. Le film qui clôt l’année sur Netflix.

Et aussi…

Fan de Maradona, Fabietto est un adolescent napolitain des années 80 alors que sa star débarque dans le club de la ville et lui sauve la vie dans La Main de Dieu. Un nouveau superhéros fait son apparition dans Minnal Murali : Par le pouvoir de l’éclair où un tailleur se voit doté de pouvoirs spéciaux après avoir été frappé par la foudre. Pour avoir peur, direction la Thaïlande avec The Whole Truth ou comment un frère et une sœur, d’un simple trou dans le mur de leur maison, découvrent de sombres secrets familiaux.

1er décembre : Braqueurs Le Redoutable Taxi Driver Sept vies The Power of the dog Sweetie La Leçon de piano Bright Star

2 décembre : Que souffle la romance The Whole truth

3 décembre : La Cassette La Casa de Papel : de Tokyo à Berlin (volume 2) (doc) Le Grinch Cobalt Blue

: 6 décembre : Voir (doc) David et les lutins

7 décembre : La famille Claus 2 15h17 pour Paris

9 décembre : Asakusa Kid D’amour et de musique : la famille Camargo (doc)

10 décembre : Impardonnable Retour au bercail Two Anonima Encore plus beau

14 décembre : Starbeam : le passage à la nouvelle année

Starbeam : le passage à la nouvelle année 15 décembre : La Main de Dieu Snatch Le Prestige

16 décembre : Un Noël en Californie : les lumières de la ville Meilleurs vœux de Lagos Comme un poisson dans son récif (doc)

19 décembre : Aquaman

Aquaman 21 décembre : Papa ne fait pas de cadeau

Papa ne fait pas de cadeau 24 décembre : Don’t look up : déni cosmique Aux antipodes de Noël Elle l’adore Doraemon et moi 2 Minnal Murali : Par le pouvoir de l’éclair

25 décembre : Stories of a generation – Avec le pape François (doc)

Stories of a generation – Avec le pape François (doc) 26 décembre : Lulli

Lulli 29 décembre : Scène de crime : le tueur de Times Square (doc)

Scène de crime : le tueur de Times Square (doc) 30 décembre : Hilda et le Roi de la montagne

Hilda et le Roi de la montagne 31 décembre : The Lost daughter Seal Team : une équipe de phoques !



