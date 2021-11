Top 10 : Netflix lance un nouveau site pour vous dire si votre série préférée est vraiment populaire

À compter de ce mardi, Netflix va publier quotidiennement le classement des contenus les plus populaires de sa plateforme en fonction du nombre d’heures de visionnage par ses abonnés la semaine précédente. Et pour cela, le service de streaming vidéo lance un nouveau site, Top 10 sur Netflix.

Être transparent sur le succès des contenus. C’est ce qu’envisage de faire Netflix chaque mardi. Le service de streaming vidéo lance dès ce 16 novembre un site parallèle à sa plateforme SVoD afin d’afficher clairement les contenus les plus plébiscités dans le monde.

« Top 10 sur Netflix » va compiler toutes les mesures d’audience enregistrées afin de permettre à chaque utilisateur de savoir quel contenu est véritablement populaire. « Trouver le meilleur moyen de mesurer le succès d’un titre en streaming est difficile et aucun indicateur n’est parfait », explique Pablo Perez de Rosso, vice-président Stratégie, planification et analyse des contenus de Netflix dans un billet de blog.

Un Top 10 de la transparence

Accusée souvent de communiquer sur des succès de nouvelles séries sans pouvoir prouver ses dires, l’entreprise a donc planché sur un moyen de jouer la transparence des chiffres en les portant en place publique. « Nous avons reçu de nombreux retours sur nos mesures d’audience ces dernières années. Nous nous sommes mis au travail », ajoute Pablo Perez de Rosso. « Ces listes apportent la réponse la plus transparente à cette question. »

Ce Top 10 sera mis à jour chaque mardi avec les heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente. Cela concernera aussi bien les contenus Netflix originaux que ceux sous licence, pour plus de 90 pays.

Des classements par pays et catégories

Pour savoir enfin quelle série est vraiment populaire, quel film a été le plus plébiscité, Netflix explique avoir renoncé aux outils traditionnels (box-office et part d’audience) « pas adaptés à la plupart des plateformes de streaming. »

« Après avoir considéré différentes options, nous pensons que mesurer l’engagement en heures de visionnage permet de déterminer la popularité d’un titre, mais que la satisfaction générale des utilisateurs est également un facteur crucial lorsqu’on propose un service d’abonnement », tempère le responsable, qui reconnaît que les chiffres incluront donc les heures de revisionnage, « un indicateur fort de satisfaction d’un abonné ».

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Netflix a donc fait appel à un cabinet d’expertise indépendant EY pour valider ses mesures. Celui-ci remettra d’ailleurs un rapport complet courant 2022, a promis le service.

Plusieurs classements sont consultables. En plus des classements nationaux en millions d’heures de visionnage (film et TV), on trouvera également les Top 10 mondiaux dans différentes catégories :

Films anglophones

TV anglophone (séries, documentaires, émissions et programmes spéciaux)

Films non anglophones

TV non anglophone

Les films les plus populaires // Source : Netflix Les séries TV les plus populaires // Source : Netflix Le classement est établi chaque semaine en fonction du volume horaire de visionnage // Source : Netflix

Les saisons de chaque série sont calculées distinctement et apparaîtront donc dans le classement de manière séparée.

A noter que pour les pays, les heures de visionnage ne sont pas encore disponibles et c’est le nombre de semaines dans le Top 10 qui est indiqué pour le moment. On apprend ainsi que la série Dynasty : Saison 4 est la série la plus visionnée en France la semaine passée et qu’elle figure dans le Top 10 depuis 4 semaines (Netflix a commencé à compiler les chiffres il y a plusieurs semaines). Mais aucune autre donnée chiffrée n’est fourni pour estimer le temps que le programme a cumulé.

Refléter toutes les expériences de visionnage

Si ce classement est indicatif, il favorise évidemment les séries et les films plus longs, que vous pouvez désormais découvrir en AV1. En heures de visionnage, The Irishman et ses plus de 3 heures se forgera forcément plus facilement une place dans le classement qu’un film d’animation pour enfants même à succès, qu’une téléréalité ou un excellent documentaire.

Vous pourrez savoir dans quel pays un contenu est populaire // Source : Netflix

Netflix explique aussi avoir renoncé au classement par spectateurs regardant un programme en intégralité, car cela ne reflète pas forcément l’expérience de visionnage qui peut être fractionnée, le générique final coupé ou bien une scène favorite regardée en boucle plutôt qu’un film entier. « Toutes les expériences de visionnage doivent être reflétées dans les classements, » martèle-t-on du côté de l’entreprise californienne.

Dans un premier temps, le site web est proposé en anglais et en espagnol. Mais la plateforme assure qu’il sera prochainement traduit dans d’autres langues.

Ce n’est pas la première fois que Netflix essaie de jouer la carte de la transparence. L’an dernier, le service de sVOD a lancé des Top 10 quotidiens par pays. Il est ainsi possible de savoir quels sont les contenus du catalogue les plus populaires du moment, mais sans réellement savoir sur quoi se base ce classement. Ce nouveau site vient en complément, promet la firme de Los Gatos. Le nouveau site va également établir le classement des plus gros succès de tous les temps. Il s’agit visiblement davantage d’un Top 10 des meilleurs démarrages sur la plateforme, car les listes seront constituées sur la base du nombre d’heures de visionnage d’un titre « au cours de ses 28 premiers jours de diffusion sur Netflix ».

« Que vous consultiez le site Top 10 sur Netflix ou que vous naviguiez directement sur le service, il est maintenant très simple de voir ce que les autres abonnés regardent », ajoute Pablo Perez De Rosso. Toujours en quête de vous faire rester et parcourir son catalogue, Netflix espère ainsi vous donner envie de découvrir des contenus qui vous auraient échappé (sans avoir à passer par une catégorie cachée). Et compter aussi sur l’effet boule de neige du bouche-à-oreille, éternel meilleur argument de communication…

