Le smartphone le plus vendu en 2019 est un iPhone

Le smartphone le plus vendu en 2019 n'est pas un Xiaomi Redmi ou un Samsung, mais bien l'iPhone XR d'Apple.

La fin de l’année est le moment idéal pour dresser des bilans, et un bon outil de mesure est évidemment le classement des ventes. Le cabinet Counterpoint Research a publié son rapport pour le troisième trimestre 2019.

L’iPhone 11 et l’iPhone XR sont des succès

L’iPhone XR est le smartphone le plus vendu ce trimestre, et au-delà de ça, Counterpoint indique qu’il s’agit du smartphone le plus vendu dans le monde tout au long de l’année, depuis le quatrième trimestre de l’année 2018 précisément.

À lui seul, avec ses 3 % de parts de marché, l’iPhone XR représentait un quart du chiffre d’affaires d’Apple sur le trimestre, montrant une nouvelle fois l’importance du smartphone dans les résultats de la marque.

L’iPhone 11 fait également son entrée dans le classement à la 5e position. Il s’agit de son trimestre de lancement.

Une vraie performance pour ces deux appareils qui sont également parmi les plus chers du classement, lancés respectivement à 850 et 810 euros.

Ce n’est pas si surprenant, l’iPhone 11 est un des meilleurs smartphones de l’année.

Samsung et Oppo en embuscade

Si l’on regarde le reste du classement, on peut remarquer que Samsung a obtenu un très bon résultat avec le lancement de sa gamme A, également très populaire sur Frandroid.

Plus particulièrement, le Samsung Galaxy A10 est second avec 2,6 % de parts de marché ce trimestre, suivi par le Samsung Galaxy A50 à 1,9 % et enfin le Galaxy A20 qui est lui à la 7e position. La nouvelle stratégie de Samsung, qui a notamment supprimé ses Galaxy J de son catalogue, semble donc payer.

De façon assez surprenante, Oppo s’en sort également très bien et mieux que Realme, avec ses produits entrée de gamme : les Oppo A9, A5S et A5. La marque est notamment portée par le marché chinois.

Xiaomi le grand absent

Xiaomi ne parvient à se positionner qu’une seule fois dans ce top 10, avec le Xiaomi Redmi 7A. Ni les Redmi Note 7 ni le récent Redmi Note 8 n’ont réussi à s’imposer, malgré leurs records de ventes, notamment en France. Il faut toutefois se souvenir que le fabricant a justement tendance à multiplier les références, ce qui peut logiquement freiner les résultats de vente individuelle d’un modèle en particulier.

Huawei est également l’un des perdants de ce nouveau classement, qui réussit de justesse à placer son smartphone haut de gamme de début d’année, le P30, à la 10e position. Il faut dire qu’il s’agit de l’un des derniers appareils Huawei à intégrer les Google Mobile Services.