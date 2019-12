Voici les 20 smartphones les plus populaires de 2019 sur Frandroid

Plusieurs millions de visites et 20 smartphones qui se sont hissés dans ce classement. Voici les smartphones les plus populaires de 2019 sur Frandroid.

Voici le TOP 20 des smartphones qui ont généré le plus d’audience sur Frandroid en 2019. Est-ce qu’il y a un lien entre la qualité d’un produit et sa popularité ? Ce classement apporte une réponse : beaucoup de bonnes notes dans les premières places, mais pas toujours. On observe également de nombreux produits de 2018, ce qui prouve qu’un produit peut avoir une durée de vie commerciale conséquente. Il y a même un produit de 2017 dans ce classement !

Ce classement (de 1ere à la 20e place) est basé sur les audiences Frandroid des smartphones du 1er janvier au 24 décembre 2019. Notez que cela ne reflète pas les meilleurs smartphones de 2019, nous avons un guide d’achat dédié à ce sujet.

Samsung Galaxy A50

Officialisé pendant le Mobile World Congress 2019, le Galaxy A50 était dès le départ un smartphone très prometteur : un écran Super AMOLED, trois caméras à l’arrière, Samsung One UI sous Android Pie et un capteur optique sous l’écran. Il a obtenu 8/10 dans notre test, « le Samsung Galaxy A50 est un smartphone complet qui jouit de trois grandes qualités : son autonomie, son écran et son interface One UI. Au-delà de ces belles qualités, il n’a aucun énorme défaut. Grâce à tout cela, il permet à l’utilisateur de profiter d’une expérience globale vraiment agréable. »

C’est le smartphone qui a été le plus consulté sur Frandroid, plus d’un million de visites sur ce seul appareil. En 9 mois, son prix est passé de 349 à 260 euros environ.

Xiaomi Redmi Note 7

Le Redmi Note 7 a été une surprise : pas pour son rapport qualité-prix excellent, mais pour sa place dans ce classement.

Xiaomi est arrivé en France en juin 2018, un peu plus d’un an, c’est un bel exploit d’avoir réussi à placer un smartphone si haut dans ce classement.

Pour aller plus loin

Xiaomi en France : on fait le bilan un an après

Il a obtenu 9/10 sur Frandroid, « le Xiaomi Redmi Note 7 est un véritable coup de cœur. La marque a réussi à réunir tout ce que l’on attend d’un smartphone milieu de gamme dans un appareil vendu autour des 200 euros à sa sortie. Pour ce prix, le fabricant chinois enterre tout simplement la concurrence en ce début d’année 2019. ». Vendu à 199 euros, on le trouve souvent autour de 140 euros mais attention à la provenance du smartphone à ce prix.

Huawei P30

Premier haut de gamme de la liste, pour la troisième place des smartphones les plus populaires. Ce Huawei P30 était très attendu, le challenger de Samsung a placé la barre très haute. Un très bon produit qui a été malheureusement chahuté par l’affaire qui a frappé Huawei cette année. Il a tout de même été un des succès de l’année, il a obtenu 9/10 sur Frandroid : « le Huawei P30 est un excellent smartphone pour qui apprécie les modèles relativement compacts. L’appareil tient particulièrement bien en main et ne sacrifie que très peu d’ingrédients par rapport au P30 Pro, vendu 200 euros de plus. ».

Son prix a beaucoup baissé, on le trouve désormais à 460 euros, contre 799 euros à sa sortie.

Huawei P30 Pro

C’est comme le P30, mais avec quelques options en plus. Le Huawei P30 Pro a suivi de près son petit frère, 9/10 sur Frandroid, c’est donc un excellent smartphone.

Le Huawei P30 Pro mérite vraiment sa note. Le successeur du champion de la photo ajoute un nouvel outil à son arsenal, le zoom x10, et le fait efficacement. Surtout, on retiendra son mode portrait qui offre le meilleur bokeh jamais vu sur mobile en date.

Vendu à partir de 1 099 euros, on le trouve entre 600 et 650 euros. Bref, ce P30 va rester encore quelques mois sur le devant de la scène.

Samsung Galaxy S10

Il a été officialisé juste avant le MWC 2019, et Samsung a vraiment fait un bel effort avec ce Samsung Galaxy S10. Une dixième génération qui a profité d’un nouvel écran avec sa bulle et de trois caméras. Même si ce n’est pas le smartphone premier partout, il a su nous convaincre par ses excellentes finitions et une interface logicielle réussie.

9/10 dans notre test, c’était mérité après la déception du Galaxy S9 dont les évolutions étaient trop peu nombreuses : Design et écran ? Sublimes ! Logiciel ? Parfait ! Photos ? Excellentes ! Son ? Épatant ! Connectivité ? Tout est là ! Alors oui, il est peut-être un peu cher pour valoir son 9/10, mais les prix ont d’ores et déjà commencé à baisser alors qu’il n’est disponible que depuis quelques jours, alors on anticipe un peu sur la note du rapport qualité/prix, parce que la qualité est clairement présente pour cette génération anniversaire… à condition bien sûr de ne pas avoir besoin de sessions trop longues.

Comme d’habitude, les prix chutent vite chez Samsung : il est passé de 909 à 599 euros actuellement.

Samsung Galaxy A10

Dans la famille Galaxy A, je demande le 10. Et le premier prix Samsung n’a pas été une surprise. Dès le départ, quand nous l’avons testé, nous avons vu en lui un excellent rapport qualité-prix. C’est une bonne chose assez surprenante quand on a Xiaomi comme concurrent.

8/10 sur notre test, il lui manque certaines caractéristiques non essentielles, mais à ce prix là… « Étonnant ». Après une longue réflexion, c’est certainement le mot que j’utiliserais pour décrire le Samsung Galaxy A10 qui m’a surpris sur bien des aspects. Au premier abord il ne semble pas extraordinaire, surtout avec son écran vraiment très bleu et son haut-parleur de qualité moyenne, mais il surprend par son expérience utilisateur bien supérieure à ce que l’on attend pour ce prix.

Commercialisé à 159 euros, on le trouve à 134 euros actuellement.

Samsung Galaxy A30

Après le A50 et le A10, voici le A30. Samsung a sorti énormément de produits cette année, plus de 20 modèles de smartphones !

Pour aller plus loin

Combien de smartphones différents les marques ont-elles sorti...

Nous étions un peu plus modérés sur ce A30, il obtenu 7/10 tout de même, mais c’est succès pour la marque coréenne : Samsung applique son savoir-faire, même pour un smartphone milieu de gamme tel que le A30. Cela se remarque dès le premier coup d’œil avec un design certes déjà vu, mais sublimé, mais surtout, par la présence d’une excellente dalle Super Amoled. Sa bonne endurance lui permet de se classer parmi les meilleurs de sa catégorie également.

Commercialisé à 249 euros, on le trouve à 218 euros désormais.

Huawei Mate 20 Pro

C’est un produit de fin 2018, mais un carton sur Frandroid en 2019. Le Mate 20 Pro avait obtenu 9/10 sur Frandroid, une note vraiment méritée :

Le Huawei Mate 20 Pro est aussi proche du smartphone parfait qu’on puisse l’être fin 2018. Voilà.

C’est un smartphone qui s’est également beaucoup vendu, car il affiche désormais un excellent rapport qualité-prix : 499 euros contre 999 euros à sa sortie, le prix a été divisé par deux en un an.

Xiaomi Mi 9

Deuxième Xiaomi de la liste, on monte en gamme ! Le Mi 9 est le premier smartphone d’une longue liste de Mi 9 « Quelque chose », il a été dévoilé au MWC 2019.

Nous l’avons testé en mars 2019, il a obtenu un 9/10 : Établissons-le d’entrée de jeu : le Xiaomi Mi 9 n’est pas parfait. Pour autant, les sacrifices qu’il choisit de faire pour conserver un prix accessible sont tous pertinents, faisant que son seul véritable point faible reste le HDR de son capteur photo avant.

Dès le départ il était commercialisé à un prix très bas, directement en concurrent avec OnePlus : 499,90 euros. Le fait est qu’on le trouve désormais à 319 euros.

Huawei P20

Smartphone clairement de 2018 : il a été annoncé au premier semestre 2018. Vous verrez sur la suite de la liste que ce n’est pas le seul smartphone de 2018 qui s’est hissé dans le TOP 20 de smartphones les plus populaires de 2019. Il a obtenu 8/10, il était vendu à 649 euros à sa sortie contre 250 à 350 euros actuellement, mais il n’est plus vendu officiellement.

Samsung Galaxy S10 Plus

La version Plus du Galaxy S10, 9/10 sur son test. Un plus grand écran et une édition Performance avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

On est clairement dans la démesure, même l’autonomie est très importante par rapport au classique S10.

Le gabarit du petit flagship de Samsung était un véritable coup de cœur, mais son autonomie anémique était un véritable problème. Sur le Galaxy S10+, la batterie n’est plus un problème du tout, mais le gabarit n’est plus aussi compact et impressionnant. L’effet « wahou » est moins là et son écran incurvé devient plus problématique au quotidien pour ceux qui n’habillent pas leur smartphone d’une coque.

On le trouve à 699 euros désormais, contre 1009 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy A70

Il y a tellement de Galaxy A qu’il est difficile de bien les différencier. Le Galaxy A70 a pourtant des arguments solides plus lui, y compris un grand écran AMOLED de 6,7 pouces et une capacité de batterie de 4 400 mAh.

Il a obtenu 7/10 dans notre test, il a réussi à se hisser dans ce TOP, alors que l’on mieux pour moins cher : Le Samsung Galaxy A70 n’est pas un mauvais smartphone, très loin de là. C’est juste un smartphone qu’on aurait du mal à recommander compte tenu de la concurrence agressive. Certes, Samsung a fait des progrès avec sa nouvelle gamme Galaxy A, mais il faut croire que les Honor, Xiaomi et même Google ont toujours un an d’avance sur le constructeur coréen.

Commercialisé à 409 euros, il est désormais vendu à 299 euros.

Samsung Galaxy S8 et Samsung Galaxy S9

Les deux smartphones, très semblables d’un point de vue design, se sont hissés dans ce classement de 2019. C’est la stratégie de Samsung : garder en vie des anciens flagships pour inonder le marché. Et ça fonctionne !

Huawei P20 Lite

Le P20 Lite ne nous avait pas convaincus, il a obtenu 6/10. C’est une note très moyenne. Cela prouve que l’on peut avoir un smartphone populaire sans avoir une excellente note à un test Frandroid.

Xiaomi Redmi 8 et Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Les Redmi sont une grande famille chez Xiaomi, c’est même difficile de bien les différencier : entre le Redmi 8, le Note 8 Pro et le Note 8T. Il est fort à parier qu’un de ces produits se retrouve dans le classement de 2020… rendez-vous l’année prochaine !

Honor 8X

Premier Honor de la liste, et c’est un smartphone de 2018 : le Honor 8X. Les Honor X sont toujours des smartphones avec un bon rapport qualité-prix, le Honor 9X n’a pas fait exception cette année.

Samsung Galaxy S10e

Et à la vingtième place, le Galaxy S10e ! C’était osé de la part de Samsung de commercialiser un smartphone un peu plus compact, avec un écran plat, qui reprenait les caractéristiques des S10 et S10 Plus.